HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Donald Trump'ın B planı: Kaybetse de kaybetmeyecek!

Donald Trump'ın B planı: Kaybetse de kaybetmeyecek!

DÜNYA HABERLERİ  | 12.11.2020 09:29 | Son Güncelleme

Donald Trump, oy savaşını kaybetse de hayatta kaybetmeyecek! Trump'a yakın kaynaklar, Beyaz Saray hayatını anlatacağı kitap ve TV programı tekliflerinin 100 milyon doları bulduğunu iddia etti.

Donald Trump'ın B planı: Kaybetse de kaybetmeyecek!

Donald Trump, oy savaşını kaybetse de kazançlı çıkacak. Trump'ın, ABD başkanlık seçimini, hukuk savaşı yoluyla alamayıp ikinci dönem başkanlığı tamamen kaybetmesi halinde şimdiden bir B planı var. Page Six’in Trump’a yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, başkana yaklaşık 100 milyon dolar değerinde kitap ve televizyon anlaşması teklifi mevcut.

Kaynaklar, Trump’ın Beyaz Saray'da geçirdiği zamanları anlatan kazançlı kitap tekliflerinin yanı sıra sağcı TV kanallarından gelen tekliflerle 'bombardımana tutulduğunu' söyledi.

SATIŞ REKORLARI BEKLENİYOR

70 milyon oy alan Trump’ın, bu seçmen sayısını izleyici ve okuyucu olarak düşününce, satış ve izlenme rekorları kırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bugüne dek yazılan Trump karşıtı kitaplar büyük satış rakamlarına ulaşıp yazarlarına ve yayıncılarına büyük paralar kazandırırken Trump’ın kendi kaleminden çıkan kitapların daha büyük etki yaratması bekleniyor.

3 Kasım’da yapılan seçimde Demokrat Parti adayı Joe Biden’a karşı yenilgiyi kabul etmeyen ve oy sayımında hile yapıldığını iddia ederek hukuk mücadelesine girişen Trump’ın halihazırda portföyünde ‘Büyük Düşün ve Derslerini Ver’ gibi iş tavsiyesi kitaplarından 'Trump: Aldığım En İyi Golf Tavsiyesi' adlı bir golf kitabına kadar yaklaşık 19 kitap var.

Trump’ın son kitabı ‘Sakatlanmış Amerika’ (Crippled America) 2015’te, yani başkan seçilmesinden bir yıl önce yayımlanmıştı. Trump, 2018’de Twitter mesajında, “çok satan kitaplar yazmasıyla” övünmüştü.

OBAMA'DAN YENİ KİTAP

Eski Beyaz Saray sakinleri de geçmişte başkanlık koltuğundaki hayatı perde arkasından göstermek üzere büyük bütçeli anlaşmalar yapmıştı.

Önceki ABD Başkanı Barack Obama’nın gelecek hafta çıkacak olan 'A Promised Land' adlı kitap için yayınevi ile 2017’de 65 milyon dolarlık anlaşma yaptığı söylentileri ortaya çıkmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
İşte Beyaz Saray'ın yeni First Lady'siİşte Beyaz Saray'ın yeni First Lady'si
Dağın tepesine çıkıp, 40 metrelik obruklarda saklıyor Dağın tepesine çıkıp, 40 metrelik obruklarda saklıyor
En Çok Okunan Haberler
Ortalığı kan gölüne çevirdi! Eski koca dehşet saçtı
Ortalığı kan gölüne çevirdi! Eski koca dehşet saçtı
İstanbul'da gol yağmuru!
İstanbul'da gol yağmuru!
DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi
DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi
Ermenistan karıştı! Muhalefet liderleri Paşinyan'ı arıyor
Ermenistan karıştı! Muhalefet liderleri Paşinyan'ı arıyor
Yasak Elma'ya böyle veda etti: Öldü dediler, omuzlarda taşındım
Yasak Elma'ya böyle veda etti: Öldü dediler, omuzlarda taşındım
Yeni koronavirüs genelgesi! Tüm illerde kısıtlama kararı
Yeni koronavirüs genelgesi! Tüm illerde kısıtlama kararı
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
17 gündür kayıp olarak aranıyorlardı! Cansız bedenleri kuyuda bulundu
17 gündür kayıp olarak aranıyorlardı! Cansız bedenleri kuyuda bulundu
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
En acı an! İmam gözyaşlarına boğuldu
En acı an! İmam gözyaşlarına boğuldu
Kocasını, sevgilisine öldürttü! Son sözü bakın ne oldu
Kocasını, sevgilisine öldürttü! Son sözü bakın ne oldu
Dinlenme tesisinde tartıştığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı
Dinlenme tesisinde tartıştığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı
Diğer Haberler
Biden'ın Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü belli oldu!
Biden, Beyaz Saray'ı kime emanet edecek?
Yenilgi sonrası Ermenistan'dan ilk hamle: Kelbecer’i terk etti
Yenilgi sonrası Ermenistan'dan ilk hamle: Kelbecer’i terk etti
Jill Biden: ABD'nin İngilizce profesörü ve buz hokeyi tutkunu yeni First Lady'si
İşte Beyaz Saray'ın yeni First Lady'si
Trump, yeni Savunma Bakanı Vekili'ne başdanışman atadı
Trump, yeni Savunma Bakanı Vekili'ne başdanışman atadı
Papa 2. John Paul, eski başpiskopos McCarrick hakkındaki cinsel istismar iddialarını göz ardı etmiş
Papa 2. John Paul, eski başpiskopos McCarrick hakkındaki cinsel istismar iddialarını göz ardı etmiş
Muhalefet liderleri Paşinyan'ı arıyor: Hangi ülkenin konsolosluğundaysan çık ortaya
Ermenistan karıştı! Muhalefet liderleri Paşinyan'ı arıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.