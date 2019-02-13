Donald Trump'tan ABD Kongresi'ne giren ilk başörtülü Müslüman kadına çağrı: İstifa et

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki kabine toplantısında basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Amerikan kamuoyunda son günlerde "anti-semitizm" tartışmalarıyla gündeme gelen Müslüman Kongre üyesi Omar hakkındaki bir soruyu yanıtlayan Trump, istifa çağrısı yaptı.

"GÖREVİNDEN İSTİFA ETMELİDİR"

Trump, "Bence kendisi ya Kongre'den ya da kesinlikle Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'ndeki görevinden istifa etmelidir. Anti-semitizmin ABD Kongresi'nde yeri yok. Kongre üyesi Omar'ın özrü de yeterli değildi." değerlendirmesini yaptı.

Trump konuyla ilgili dün yaptığı açıklamasında da "Bence o (Ilhan Omar) kendisinden utanmalı. Berbat bir açıklamaydı ve özrün de yeterli olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Kongreye giren ilk başörtülü Müslüman kadın unvanını taşıyan Omar, hakkındaki anti-semitizm suçlamalarına karşılık Twitter'dan dün açıklama yapmıştı. Amerikalı Yahudilerden özür dileyen Omar, İsrail'in ABD'deki lobicilik faaliyetlerinin göz ardı edilmemesi uyarısında bulunmuştu.

Anti-semitizmin gerçek olduğunu belirterek, bunu kendisine öğreten Yahudi arkadaşlarına teşekkür eden Omar, "Amacım Yahudi seçmenlerimi ve Amerikalı Yahudileri kırmak değildi. Kimliğim üzerinden bana saldıranlardan da beklediğim gibi her zaman geri adım atmaya ve eleştiri yoluyla düşünmeye istekli olmalıyız. Bu sebeple net bir şekilde özür dilerim." ifadesini kullanmıştı.