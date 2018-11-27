Donald Trump'tan son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması!

ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump\u2019\u0131n Arjantin'de d\u00fczenlenecek G20 Zirvesi'nde Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'la g\u00f6r\u00fc\u015fece\u011fi, Suudi Prens Selman ile g\u00f6r\u00fc\u015fmesine ili\u015fkin bir plan\u0131n\u0131n olmad\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131.10 bin y\u0131ll\u0131k T\u00fcrk kabilesi: Dukhalar...Bolton\u2019dan Ka\u015f\u0131k\u00e7\u0131 kay\u0131tlar\u0131na ili\u015fkin de\u011ferlendirmeBeyaz Saray'dan beklenen Trump-Erdo\u011fan g\u00f6r\u00fc\u015fmesine dair a\u00e7\u0131klama
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