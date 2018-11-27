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Donald Trump'tan son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması!

DÜNYA HABERLERİ  | 27.11.2018 22:15 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump'ın Arjantin'deki G20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşeceği, Suudi Prens Muhammed bin Selman ile görüşme planının olmadığı bildirildi.

Donald Trump'tan son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması!

ABD Başkanı Donald Trump’ın Arjantin'de düzenlenecek G20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşeceği, Suudi Prens Selman ile görüşmesine ilişkin bir planının olmadığı açıklandı.

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Trump ABD ABD Başkanı Suudi Prens MBS G 20 G-20 zirvesi

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Görüşmeler hep oyalama amaçlı. PYD nin görev alacağı gözlem kuleleri kurulmaya devam ediyor. PYD 'ye silah aktarılmaya devam ediyor. Orada tam gaz bir terör devleti kurulurken, biz ''Trump ne dedi,'' diye gaza gelmeye devam edeceğiz. Trump'la görüşmeyi ciddiye almak bile abesle iştigal.
gözlem kuleleri kuruldu bile
Erozyonla mücadele çok önemli, konuyla bi alakası yok ama aklımızda bulunaun...
eeee? nasıl yapalım şimdi?
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