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  4. Donanma Komutanlığı'nda bakıma alınan gemide korkutan olay! 4 asker denize düştü

Donanma Komutanlığı'nda bakıma alınan gemide korkutan olay! 4 asker denize düştü

27.09.2022 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki Tersane Komutalığında bakıma alınan bir gemide çalışma yapan 4 asker denize düştü. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle sudan çıkarılan askerler hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Donanma Komutanlığı'nda bakıma alınan gemide korkutan olay! 4 asker denize düştü

Gölcük Donanma Komutanlığı'nda bulunan Tersane Komutanlığı’ndaki iskelede, saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda, iskeleye bağlı şekilde bakıma alınan gemide çalışma yapılırken, 4 asker henüz bilinmeyen nedenle denize düştü. Donanma Komutanlığı, itfaiye ve deniz polisinden yardım istedi.

YARALI ASKERLER TEDAVİYE ALINDI

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Boğulma tehlikesi geçiren askerler, ekipler tarafından sudan çıkarılıp Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gölcük tersane
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