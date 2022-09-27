Donanma Komutanlığı'nda bakıma alınan gemide korkutan olay! 4 asker denize düştü

Gölcük Donanma Komutanlığı'nda bulunan Tersane Komutanlığı’ndaki iskelede, saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda, iskeleye bağlı şekilde bakıma alınan gemide çalışma yapılırken, 4 asker henüz bilinmeyen nedenle denize düştü. Donanma Komutanlığı, itfaiye ve deniz polisinden yardım istedi.

YARALI ASKERLER TEDAVİYE ALINDI

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Boğulma tehlikesi geçiren askerler, ekipler tarafından sudan çıkarılıp Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)





