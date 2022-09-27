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Yunanistan'ın provokasyonlarından sonra Güney Kıbrıs'ı korku sardı! Kasulidis: 'Savaşa sürüklenmekten korkuyoruz, en zayıf halka biz oluruz'

27.09.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ege'de Yunanistan'ın provokatif ve uluslararası hukuka aykırı hamlelerinin sonucu gerilim gitgide tırmanıyor. Türkiye Yunanistan'ın skandallarını dünyaya duyururken Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) bu yüksek tansiyon nedeniyle oluşabilecek bir krizden doğrudan etkilenmekten korktuğunu açıkladı. GKRY Dışişleri Bakanı Kasulidis, Ege'de çatışma korkusunu dile getirirken "en zayıf halka" olarak kullanılmaktan kaygı duyduklarını belirtti, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sert ifadeler kullandı.

Yunanistan'ın provokasyonlarından sonra Güney Kıbrıs'ı korku sardı! Kasulidis: 'Savaşa sürüklenmekten korkuyoruz, en zayıf halka biz oluruz'

Komşu Yunanistan, Ege Denizi'ndeki provokasyonlarını ve skandal hamlelerini son dönemde sıklaştırdı. Bir yandan Yunanistan'ın göçmenleri Türk kara sularına ittiği görüntülere dünya sessiz kalırken diğer yandan Yunanistan uluslararası hukuku çiğneyen hamlelerine devam ediyor. Son olarak Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki Gayri Askeri Statüdeki Adalar'a (GASA) uluslararası hukuka aykırı şekilde zırhlı araç sevk ettiği anlar Türk İHA'larınca görüntülenmişti.

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SON DAKİKA | Yunanistan'dan Ege'de skandal hamle! Adalara zırhlı araç sevkiyatını İHA'lar görüntülediSON DAKİKA | Yunanistan'dan Ege'de skandal hamle! Adalara zırhlı araç sevkiyatını İHA'lar görüntüledi

ERDOĞAN: ELİMİZDEKİ TÜM İMKANLARI KULLANIRIZ

Bunun üzerine dünkü Kabine toplantısı sonrası yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a sert sözlerle yüklenerek "Yunanistan'a karşı gerektiğinde ülkemizin hak ve menfaatlerini elimizdeki tüm imkanları kullanarak savunmaktan geri kalmayız" uyarısında bulunmuştu.

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Son dakika: Çıkarma gemilerini İHA'lar görüntülemişti! Yunanistan'ın Ege'deki skandal hamlesine Türkiye'den çok sert tepkiSon dakika: Çıkarma gemilerini İHA'lar görüntülemişti! Yunanistan'ın Ege'deki skandal hamlesine Türkiye'den çok sert tepki

YUNAN BÜYÜKELÇİ BAKANLIĞA ÇAĞRILDI

Erdoğan'ın konuştuğu sıralarda ayrıca Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Atina'ya protesto notası verildi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert sözler! Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert sözler! "Elimizdeki tüm imkanları kullanırız"

ABD SESSİZ KALDI

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, dünkü günlük basın toplantısında Yunanistan'ın Gayri Askeri Statüdeki Adalar'a (GASA) zırhlı birlik çıkarmasına yönelik soru üzerine kaçamak bir yanıt vererek şu ifadeleri kullandı:

"NATO ortakları arasında gerilimi artırabilecek açıklamaların veya eylemlerin zamanı değil. NATO müttefiklerimizi bölgede barış ve güvenliği korumak ve her türlü zor farklılıkları çözmek için diplomatik olarak birlikte çalışmaya teşvik etmeye devam ediyoruz."

ABD'den kaçamak yanıt! Yunanistan'ın tahriklerine sessiz kaldılarABD'den kaçamak yanıt! Yunanistan'ın tahriklerine sessiz kaldılar

GKRY: EN ZAYIF HALKA BİZ OLURUZ

Tüm bu gelişmeler ve açıklamalar üzerine Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Ege'de meydana gelebilecek bir savaştan korktuğunu söyledi.
GKRY Dışişleri Bakanı İoannis Kasulidis, Bloomberg TV'ye verdiği söyleşide kaygısını şu sözlerle dile getirdi:

"Ege Denizi'nde meydana gelebilecek bir çatışmanın bizi doğrudan etkilemesinden korkuyoruz. Çünkü böyle bir durumda hikayenin en zayıf noktası olarak biz kullanılırız."

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Anahtar Kelimeler:
Ege Denizi Yunanistan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
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