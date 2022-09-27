Yunanistan'ın provokasyonlarından sonra Güney Kıbrıs'ı korku sardı! Kasulidis: 'Savaşa sürüklenmekten korkuyoruz, en zayıf halka biz oluruz'

Komşu Yunanistan, Ege Denizi'ndeki provokasyonlarını ve skandal hamlelerini son dönemde sıklaştırdı. Bir yandan Yunanistan'ın göçmenleri Türk kara sularına ittiği görüntülere dünya sessiz kalırken diğer yandan Yunanistan uluslararası hukuku çiğneyen hamlelerine devam ediyor. Son olarak Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki Gayri Askeri Statüdeki Adalar'a (GASA) uluslararası hukuka aykırı şekilde zırhlı araç sevk ettiği anlar Türk İHA'larınca görüntülenmişti.

ERDOĞAN: ELİMİZDEKİ TÜM İMKANLARI KULLANIRIZ

Bunun üzerine dünkü Kabine toplantısı sonrası yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a sert sözlerle yüklenerek "Yunanistan'a karşı gerektiğinde ülkemizin hak ve menfaatlerini elimizdeki tüm imkanları kullanarak savunmaktan geri kalmayız" uyarısında bulunmuştu.

YUNAN BÜYÜKELÇİ BAKANLIĞA ÇAĞRILDI

Erdoğan'ın konuştuğu sıralarda ayrıca Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Atina'ya protesto notası verildi.

ABD SESSİZ KALDI

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, dünkü günlük basın toplantısında Yunanistan'ın Gayri Askeri Statüdeki Adalar'a (GASA) zırhlı birlik çıkarmasına yönelik soru üzerine kaçamak bir yanıt vererek şu ifadeleri kullandı:

"NATO ortakları arasında gerilimi artırabilecek açıklamaların veya eylemlerin zamanı değil. NATO müttefiklerimizi bölgede barış ve güvenliği korumak ve her türlü zor farklılıkları çözmek için diplomatik olarak birlikte çalışmaya teşvik etmeye devam ediyoruz."

GKRY: EN ZAYIF HALKA BİZ OLURUZ

Tüm bu gelişmeler ve açıklamalar üzerine Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Ege'de meydana gelebilecek bir savaştan korktuğunu söyledi.

GKRY Dışişleri Bakanı İoannis Kasulidis, Bloomberg TV'ye verdiği söyleşide kaygısını şu sözlerle dile getirdi:

"Ege Denizi'nde meydana gelebilecek bir çatışmanın bizi doğrudan etkilemesinden korkuyoruz. Çünkü böyle bir durumda hikayenin en zayıf noktası olarak biz kullanılırız."



