Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası

KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 50'si tutuklu, 15'i firari 90 sanığın yargılandığı davada, sanıklar esasa ilişkin savunma yaptı. Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklarla avukatlar ve sanık yakınları katıldı. Davaya müdahil olan Cumhurbaşkanlığı adına avukat Ömer Furkan Yayla da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada, "firari darbeci Amiral Ayhan Bay'ın darbe girişimi süresinde kendisine verdiği kurallara aykırı tüm emir ve talimatları sorgulamadan uyguladığı ve darbecilerle birlikte hareket ettiği, gemide kendisine yardımcı olan diğer sanıklarla silah zoruyla dönemin Donanma Komutanı Veysel Kösele ve Komodor Levent Kerim Uça'yı kamaraya kapatarak etkisiz hale getirdiği" gerekçesiyle hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanık eski TCG Yavuz Savaş Gemisi Komutanı Kurmay Yarbay Sezai Özgür Öztürk, sabah başladığı esasa ilişkin savunmasını sürdürdü.

Donanma Komutanı'nın emir astsubayı Yalçın Gül'ü ve koruma astsubayı Ebubekir Öztürk'ü etkisiz hale getirdiği, etkisiz hale getirirken silahla 2 kez ateş edilen Ebubekir Öztürk'ü Donanma Komutanı'nın bulunduğu kamaranın kapısına kelepçelettiği iddialarına cevap veren Öztürk, "Öztürk ve Gül'e kötü muamelede bulunmadım. Kafasına çuval geçirip, arkadan kelepçelemedim. Donanma Komutanı ve Komodor ile birlikte bu kişileri Gölcük Limanı'na gittiğimizde güvenlik güçlerine teslim edecektik. Öztürk ve Gül yalan söylüyor, bana iftira atıyor." diye konuştu. Donanma Komutanı Veysel Kösele'yi etkisiz hale getirerek kamaraya kilitledikten sonra kendisiyle telefon görüşmesi yaptığını anlatan Öztürk, "Kösele mahkemedeki beyanlarında, 'Emir komuta zincirinden çıktın, yanlış yapıyorsun. Eylemlerine son ver. Gemide isyan çıkabilir. Emir komuta bende, benim emirlerimi yerine getireceksin. Aksi halde başın belaya girer' dediğini söylemişti. Bana böyle bir şey söylemedi. Ayrıca ben kendisine, 'Ankara'dan sıkıyönetim mesajı geldi. Sizin emirlerinizi dinlemeyeceğim' diye bir şey söylemedim. Donanma Komutanı'na, Genelkurmay Başkanı ve Deniz Kuvvetleri Komutanı'ndan emir aldığımızı, kendisini bir süre misafir edeceğimizi ve Gölcük'e döndükten sonra emniyet güçlerine teslim edeceğimizi söyledim." ifadelerini kullandı.

Kösele'nin kendisine, "Benim emirlerimi dinlemiyorsun ama kaçak Amiral Ayhan Bay'ın emirlerini yerine getiriyorsun." dediğini aktaran Öztürk, "Aslında botla ve sivil olarak gizlice gemiye gelen Veysel Kösele kaçak tanımına daha çok uyuyor." dedi. - "Donanma Komutanını tecrit edin" emri Ayhan Bay'ın kendisine Veysel Kösele'nin darbeci olduğunu söyleyip, etkisiz hale getirerek tecrit etmesini emrettiğini ileri süren sanık Öztürk, şöyle devam etti: "Ben de Kösele ve Uça'nın darbeci olduğunu düşünerek, bu emri uyguladım. Bu bilgiyi yeniden teyit etmek için sabah 06.00'da Bay'ı arayarak sordum. Ancak 07.00'de geri dönerek, 'bir yanlış oldu, Veysel Kösele darbeci değil' dedi. Ben de gemi personeline, "Genelkurmay'ın emirlerini başarıyla yerine getirdik. Görevimiz sona erdi. Hepinize teşekkür ediyorum' şeklinde anons yaptım. Daha sonra Donanma Komutanı Veysel Kösele'nin kamarasına giderek, "Komutanım bir yanlış anlaşılma oldu. Konu aydınlığa kavuştu. Emrinizdeyim' dedim. Kösele de Gölcük'e dönülmesi talimatını verdi."

- "Beni Amiral Ayhan Bay aldattı" Öztürk, o saatlerde darbenin püskürtüldüğünü ve darbecilerin başarısız olduğunu belirterek, "Darbeci olsaydım kaçma girişiminde bulunurdum ama kaçmadım. Bu da benin darbeci olmadığımı gösterir. Gölcük'e gidince Ayhan Bay'ın bu yanlışlıkla ilgili açıklama yapar diye düşündüm. Ancak Ayhan Bay ve iki amiral botla Donanma Komutanlığı'ndan kaçmış. Beni Ayhan Bay aldattı." diye konuştu. Mahkemeye heyeti, saatin geç olması nedeniyle tutuklu sanık Sezai Özgür Öztürk'ün savunmasının kaldığı yerden devam etmesi için duruşmaya yarına kadar ara verdi. - Mütalaada ağırlaştırılmış müebbet istemi Mütalaada, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren ve eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici ile kurmay albayların da aralarında bulunduğu 51 sanık hakkında, "anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Eski Donanma Komutanı emekli Oramiral Veysel Kösele ile Komodor Levent Kerim Uça'nın derdest edildiği TCG Yavuz Gemisi Komutanı eski Kurmay Yarbay Sezai Özgür Öztürk ve 15 personeli ile İstanbul Moda açıklarında top atışı yapılan TCG Kemalreis Gemisi Komutanı Yarbay Arif Çıtlık, TCG Turgutreis Gemisi 2. Komutanı Kurmay Yarbay Ali Kocamanoğlu, TCG Salihreis Gemisi 2. Komutanı Sami Tulgar, TCG Oruçreis Gemisi 2. Komutanı Özgür Gencer, bu suçtan cezalandırılmaları istenen sanıklar arasında yer alıyor.

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- İddianameden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 1 numaralı şüpheli olduğu iddianamede, eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, eski Kuzey Deniz Saha Komutanı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici, eski Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Süleyman Yarayan, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay, eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma, eski Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanı Gürel Kaynak, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Muharrem Aslan, eski Harp Filosu Komutanlığı Kurmay Başkanı Murat Erdem ile Donanma Komutanlığı'nda görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18 sivil ve 1 asker öğretmenin de aralarında yer aldığı 90 sanık bulunuyor. İddianamede, terör örgütü elebaşı Gülen hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "silahlı örgüt kurmak veya yönetmek" ve "silahla birden fazla kişiyle birlikte yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.