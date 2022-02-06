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  4. Donarak öldüğü düşünülüyordu! Ramazan Nazlı'nın kesin ölüm sebebi belli oldu

Donarak öldüğü düşünülüyordu! Ramazan Nazlı'nın kesin ölüm sebebi belli oldu

06.02.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birkaç gündür elektrik kesintisi yaşanan Isparta'da 70 yaşındaki Ramazan Nazlı'nın donarak öldüğü üzerinde duruluyordu. Valilik olayla ilgili yaptığı açıklamada elektrik akımının faal, sobanın da kurulu olmasına rağmen kullanılmadığının tespit edildiğini ifade etti. Ramazan Nazlı'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatan Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı, Nazlı'nın kesin ölüm sebebinin açıkladı.

Donarak öldüğü düşünülüyordu! Ramazan Nazlı'nın kesin ölüm sebebi belli oldu

Isparta Yalvaç'ta dün evinde yalnız yaşayan Ramazan Nazlı'nın (70) cansız bedeni bulunmuştu. Olay, birkaç gündür Nazlı'nın evden çıkmaması üzerine komşularının şüphelenerek polise haber vermesi üzerine ortaya çıkmıştı. Polisin birkaç gündür elektrik kesintisi yaşanan Isparta'da Nazlı’nın, donarak öldüğü şüphesi üzerinde durduğu aktarılmıştı. Valilik, Ramazan Nazlı'nın ölümüyle ilgili yaptığı açıklamada elektrik akımının faal, sobanın da kurulu olmasına rağmen kullanılmadığının tespit edildiğini aktarmıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı ise Ramazan Nazlı'nın kesin ölüm sebebinin solunum yetmezliğine bağlı kalp durması sonucu olduğunu belirtti.

'KOMŞULARININ YARDIMINI KABUL ETMEDİ'

Valilikten yapılan açıklamada, Görgü Cami Mahallesi'ndeki ikametinde ölü bulunan 70 yaşındaki Ramazan Nazlı'nın çevreden edinilen bilgilere göre, tek başına yaşadığı, aklen malul olduğu ve komşularının yardımını kabul etmediğinin öğrenildiği belirtildi.

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"İLÇEMİZDE UZUN SÜRELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANMAMIŞTIR"

İkamette yapılan incelemede elektrik akımının faal, sobanın da kurulu olmasına rağmen kullanılmadığının tespit edildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında belirtilenin aksine ilimizde meydana gelen olumsuz hava koşullarından dolayı Yalvaç ilçemizde uzun süreli elektrik kesintisi yaşanmamıştır. Şu anda ilçemizin tamamına elektrik enerjisi sağlanmaktadır. Şüpheli ölüm olayıyla ilgili adli ve idari inceleme titizlikle devam etmektedir."

RAMAZAN NAZLI'NIN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ise Ramazan Nazlı'nın ölü bulunmasına ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Muayene sonucunda, Ramazan Nazlı isimli şahsın kesin ölüm sebebinin solunum yetmezliğine bağlı kalp durması sonucu olduğu tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA-DHA

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