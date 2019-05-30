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Dondurmasını yemeyen çocuğa şiddet kamerada (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 16:58 | Son Güncelleme

ANNE GÖZALTINA ALINDI Bursa'da bir marketin önünde, 3 yaşındaki kızı L.B.'yi, dondurmasını yemediği için döven, saçını çekip, boğazını sıkan ve sosyal medyada tepkileri üzerine çeken anne S.B.(36), Nilüfer ilçesindeki evinde polis tarafından gözaltına alındı.

Dondurmasını yemeyen çocuğa şiddet kamerada (2)

ANNE GÖZALTINA ALINDI
Bursa'da bir marketin önünde, 3 yaşındaki kızı L.B.'yi, dondurmasını yemediği için döven, saçını çekip, boğazını sıkan ve sosyal medyada tepkileri üzerine çeken anne S.B.(36), Nilüfer ilçesindeki evinde polis tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri, anne S.B., ile darp ettiği kızı L.B.'yi sağlık kontrolü için Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne götürdü. Burada L.B. için darp raporu, gözaltındaki anne S.B. için de sağlık raporu alındı. Anne L.B.'nin hastaneye getirildiği sırada şapka ve gözlük takarak kameralardan gizlenmesi dikkat çekti. Anne ve kızı daha sonra ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)

Dondurmasını yemeyen çocuğa şiddet kamerada (2)Dondurmasını yemeyen çocuğa şiddet kamerada (2)

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