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  4. Dondurucunun fişi yanlışlıkla çekilince bin 900 doz Moderna aşısı kullanılamaz hale geldi

Dondurucunun fişi yanlışlıkla çekilince bin 900 doz Moderna aşısı kullanılamaz hale geldi

22.01.2021 13:30 | Son Güncelleme:
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Dondurucunun fişi yanlışlıkla çekilince bin 900 doz Moderna aşısı kullanılamaz hale geldi

ABD'de bir temizlik çalışanı yanlışlıkla dondurucunun fişini çekince Moderna'nın 1900 doz Kovid-19 aşısı kullanılamaz hale geldi.

ABC News'in haberine göre, olay, 19 Ocak'ta Massachusetts eyaletinin Boston kentinde şehrin en büyük sağlık merkezinin Jamaika Plain isimli kampüsünde meydana geldi.

Boston Halk Sağlığı Sistemi Uzmanı Kyle Toto, yaptığı açıklamada, dondurucunun güvenli bir yerde olduğunu ve üzerinde de alarm sistemi bulunduğunu, temizlik sırasında fişinin yanlışlıkla prizden çıkarıldığını ancak sonrasında alarmın neden çalışmadığını araştırdıklarını söyledi.

Toto, fişinin çekilmesi üzerine dondurucudaki 1900 doz Moderna aşısının kullanılamaz hale geldiğini ifade etti.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine göre, Moderna aşıları sıfırın altında 20 derecede donmuş vaziyette tesislere ulaştırılıyor, 30 güne kadar sıfırın altında 40 derecede dondurularak saklanabiliyor.

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