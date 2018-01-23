Dönemsel sıkıntı normal değil

Bir çok kadın her ayın belli dönemlerinde yani kanamalı adet dönemlerinde ve hijenik amaçla ped kullandığı zamanlarda vajen girişinde ve vajinasında kaşıntı, yanma, şişme, kızarıklık, akıntı ve alerjik problemler yaşıyor. Bu sorunların devamlı bir hal alması, sosyal hayatlarını alt üst eden, moral bozukluğu ve depresyona sürükleyen, günlük kıyafet seçimini bile çok zor hale getiren sıkıntılara neden olabiliyor.

Her 10 kadından 8’i Kadınlara Özgü Alerjik İritasyon’u (KAİ) hiç duymamış olmasına rağmen milyonlarca kadın dönem dönem bu rahatsızlıktan şikayetçi oluyor ve üstelik uzun yıllar çaresiz olarak bu sıkıntıya katlanıyor. Jinekologlar vajinal kaşıntı, ağrı, yanma, kızarıklık ve/veya akıntı belirtileri ile kendilerine gelen ve özellikle daha önceki tedavilerden fayda görmemiş hastalarının büyük çoğunluğunun KAİ sorunu ile karşı karşıya olduğunu belirtiyor. Jinekologların çoğu bu semptomların kadınların büyük kısmında özellikle regl dönemlerinde ortaya çıktığını söylüyor ve hijyenik ürün seçimlerinin bu rahatsızlığı başlatan veya ağırlaştıran bir faktör olabileceğini belirtiyorlar. Çünkü çoğu konvansiyonel hijyenik ped, günlük ped, ve tamponların kadınların bilmediği birçok sentetik madde ve kimyasal madde içermesinin sorunun ana kaynağı olabileceği üzerinde duruyorlar.

Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı Prof. Dr. Timur Gürgan tüm dünyada son dönemlerde artış gösteren bu durum ile ilgili Türk kadınlarını uyarıyor;

Kadınlara Özgü Alerjik İritasyon (KAİ) problemi çok az kadın tarafından bilindiği için, kadınlarımız bu durumun doğal olarak yaşanan ve katlanmaları gereken bir süreç olduğunu varsayıyorlar ve pek çoğu bir doktora başvurmayı düşünmüyor. Doktora başvurmalarına rağmen kesin tanı konulamaması veya sorunlarının verilen tedavilere rağmen devamlılık göstermesi de hayat kalitelerini bozuyor, sosyal ve cinsel yaşamlarını etkiliyor. Oysa kadınlarımız kısaca KAİ dediğimiz “Kadınlara Özgü Alerjik İritasyon” sebebi ile kalitesiz bir hayat yaşamak ve sıkıntı çekmek zorunda değil.

KAİ'nin farklı semptomları ve dereceleri olmakla beraber en sık görünen semptomlar olarak vulva olarak adlandırılan vajen girişindeki ve vajinal bölgede kaşıntı, ağrı, tahriş, şişme, kızarıklık, yanma ve akıntıyı sayabiliriz. Bu semptomları yaşayan kadınlar tedavi edilemez cinsel yolla bulaşan bir hastalığa yakalandığını düşünebiliyor. Kadınların %63'ü de bu rahatsızlığı mantar veya diğer mikrobik hastalıklar ile karıştırıyor ve bu yönde tedavi yöntemlerine yöneliyor. Hatta kanser korkusu yaşıyor. Bu durumda onların aşırı stres ve endişe yaşamalarına yol açabiliyor. Aslında sadece Alerjik İritasyon problemi yaşıyorlar.

Tüm bu fiziksel semptomlara ek olarak KAİ duygusal ve psikolojik sıkıntıları da beraberinde getirebiliyor. Alerjik iritasyon yaşayan kadınların üçte biri günlük hayatlarında kendilerini motivasyonu düşmüş ve depresif hissettiklerini, yarısından fazlası ise cinsel hayatlarının zarar gördüğünü ve bu yüzden eşleri ile sorun yaşadıklarını belirtiyor.

Alerjik reaksiyonların tedavisinde en ideal çözüm alerjen maddeden kaçınmaktır. Mesela hijyenik pedlerin bir çoğunun içlerini incelediğinizde içinde organik pamuk bulmayı beklerken polipropilen, poliakrilat, yüzey aktif madde, plastik, klorla ağartılmış kağıt hamuru ve sentetik esanslar bulunmaktadır. Bu maddeler deride ve mukoza denilen daha ince, hassas vajen çeperini kaplayan deri benzeri alanlarda kolayca alerjik reaksiyona yol açabilirler. Ayrıca klorla ağartılmış ped ve tamponlarda, klorla ağartma işlemi sırasında başta dioksin olmak üzere çeşitli maddeler ortaya çıkmakta ve bu maddeler endometriozis, kısırlık, bağışıklık sisteminde düşüş gibi problemlerin nedenlerinden biri olabilmektedir. Bu kadar fazla sentetik madde aynı zamanda vajinal bölgedeki birçok alerjik reaksiyonu da tetiklemektedir.

Kadınlara Özgü Alerjik İritasyon sorunu yaşayan tüm kadınlara ilk müdahale için klorla beyazlatılmamış organik ve doğal hijyenik ürünler kullanmalarını, pamuklu iç çamaşırı giymelerini ve sabundan ve yoğun parfümlü hijyenik kadın ürünlerinden kaçınmalarını tavsiye ediyorum.

İçeriğinde gerçekten organik, doğal pamuk barındıran hijyenik ürünler ve pamuklu iç çamaşırları kullanarak kadınlar, günlük yaşamlarını ve yaşam kalitelerini ciddi şekilde etkileyen bu problemin kolayca önüne geçebilir ve sorunsuz ve rahat bir hayata geçebilirler.