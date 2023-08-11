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Dönence'nin setinden aşk çıktı! Sümeyye Aydoğan ile Atakan Hoşgören'in aşkı belgelendi

11.08.2023 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarının yazlık dizisi Dönence'nin setinden aşk çıktı. Dizide Gece karakterini canlandıran Sümeyye Aydoğan ve Miro'ya hayat veren Atakan Hoşgören'in aşk yaşadığı iddiası ortaya çıkmıştı. Ünlü çiftin aşkı resmen belgelendi.

Emre Kınay, Caner Topçu, Sümeyye Aydoğan gibi tecrübeli isimlerin yer aldığı Dönence dizisi bu hafta ekrana gelmedi. Çekimlerine bir hafta ara verilen dizinin yeni bölümü büyük bir heyecanla beklenirken setten aşk haberi geldi.

Geçtiğimiz haftalarda Sümeyye Aydoğan ve Atakan Hoşgören'in set dışında da görüştüğü ve beraber vakit geçirdikleri iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Dönence dizisinde Gece karakterini canlandıran Sümeyye Aydoğan ile Miro karakterini canlandıran Atakan Hoşgören aşk yaşadığı iddiası gündeme gelmişti.

SET AŞKI

Snob Magazin'in haberine göre; Sümeyye Aydoğan ile Atakan Hoşgören'in aşkı belgelendi. Ünlü çiftin Nişantaşı'ndaki bir mekanda sarmaş dolaş eğlendiği iddia edildi. Bir süredir birlikte olan çiftin aşkı belgelendi.

set aşkı 2

SETE ARA VERİLMİŞTİ

Dönence dizisinin setinde geçen hafta genç oyuncular Sümeyye Aydoğan ile Nazlı Çetin arasında yaşanan kavga gerginliğe neden olmuştu.

SETE ARA

Ardından da senaryoyla ilgili sorunları çözmek dizinin setine bir hafta ara verilmiş, bu nedenle bu hafta yeni bölüm ekrana gelmemişti. Foça’nın muhteşem doğa manzarasında çekilen D Media imzalı dizinin ekibi hafta başı yeniden sete çıktı.


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