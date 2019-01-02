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Donma tehlikesi geçiren vatandaşları jandarma kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 12:24 | Son Güncelleme

Donma tehlikesi geçiren vatandaşları jandarma kurtardı

Trabzon'da doğa yürüyüşü yaparken donma tehlikesi geçiren vatandaşları, jandarma ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Şalpazarı ilçesi Sinlice Mahallesi Göllüalan mevkisinde doğa yürüyüşü yapan 40 yaşındaki Erdinç Namlı, 39 yaşındaki eşi Nazan Namlı ile çocukları Melis Namlı (14), Buğlem Namlı (7) ve Muhammet Emir Namlı (6), dönüş yolunda 61 PF 062 plakalı araçlarının kara saplanması nedeniyle mahsur kalarak donma tehlikesi geçirdi.

Şalpazarı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca ailenin konumları tespit edilerek olay bölgesine devriye ekipler görevlendirildi.

Jandarma ve Şalpazarı Belediye ekiplerince karla kaplı olan yolda temizleme çalışmaları yapılarak yol trafiğe açılıp mahsur kalan aile kurtarıldı.

Şalpazarı İlçe Jandarma Komutanlığında bir süre misafir edilen ailenin ısınmaları sağlandıktan sonra sağlık problemlerinin bulunmadığını beyan etmeleri üzerine karakoldan ayrıldıkları ifade edildi.

Öte yandan Maçka ilçesi Köprüyanı Mahallesi Vazelon Manastırı bölgesinde doğa yürüyüşü yapan 27 yaşındaki Oğuzcan Aylı ve 22 yaşındaki Burak Aylı, ormanlık alanda yönlerini kaybederek donma tehlikesi geçirdi.

Maçka Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca olay bölgesine devriye ekipleri çıkarılarak yerlerinin tespiti yapıldı.

Ekiplerin yönlendirmesiyle bir süre yürüyen kaybolan vatandaşların, Vazelon Manastırı'nın yaklaşık 5 kilometre aşağısında ormanlık alanda bulundukları öğrenildi.

Karakolda misafir edilen vatandaşlar, herhangi bir sağlık sorunlarının olmadığını belirtmeleri üzerine Maçka İlçe Jandarma Komutanlığından ayrıldı.

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donma tehlikesi maçka Şalpazarı Trabzon

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