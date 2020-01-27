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  4. Donmak üzere olan kedileri sıcak kahveyle kurtardı!

Donmak üzere olan kedileri sıcak kahveyle kurtardı!

İLGİNÇ HABERLER  | 27.01.2020 12:07 | Son Güncelleme

Sokakta donanarak yere yapışıp kalan üç kedi yavrusu üzerlerine sıcak kahve dökmeyi akıl eden petrol işçisi tarafından kurtarıldı.

Donmak üzere olan kedileri sıcak kahveyle kurtardı!

Kendall Diwisch yavru kedileri şu sıralar havaların aşırı soğuk olduğu Kanada’nın Alberta eyaletindeki Drayton Valley yakınlarında fark etti.

Video o andan itibaren internette hızla yayılırken, petrol işçisi yavru kedilerin sağlığına ilişkin yeni bilgiler paylaştı.

Facebook sayfasında Diwisch, şunları yazdı: “Bugün bu üç arkadaşı kuyularımdan birinin yakınındaki arka yolda buldum. Büyük ihtimalle oraya bırakılmışlardı. Zavallılar buzla kaplanmıştı bu nedenle bütün gece orada olmalıydılar. Bugün bu üç küçük yaramaz, ayrılmaktan ziyade bir arada bulunacakları yeni evlerine gitti. Üçü de yiyip içiyor ve çok enerjikler. Herkesin ilgisine ve bakma tekliflerine çok teşekkür ederim.”

Geçen çarşamba günü çekilen videoda, Diwisch’in kardaki zavallı yavru kedilere yaklaştığı görülüyor. Diwisch’in görüntüyü çekerken konuştuğu işitiliyor: “Şu küçük heriflere de bakın. Her şey yolunda, sorun yok. Buzda donup kalmışsınız. Bütün gece burada mıydınız?”

Kedilerden biri kurtulurken diğerlerinin kuyruğu donarak zemine yapışmış haldeydi. Bunu gören Diwisch kamyonetine giderek sıcak kahve getirdi. Adam kahveyi kedilerin üzerine dökerek onları kurtarabildi.

Kedilerin Diwisch tarafından kurtarılıncaya kadar acı içinde miyavladığı duyuluyor. Kamyonetine dönen Diwisch, “Bu çok acımasızca” diyor.

Hadisenin ardından Diwisch, kedileri eve götürdüğünü ve onlara yiyecekle su verdiğini belirtti.

Diwisch, “Onları eve götürerek besleyip su verdim, sağlıklı ve arkadaş canlısı görünüyorlar. Ailelerine yeni birilerini eklemek isteyen arkadaşlar olursa, bize iletin çünkü onların eve ihtiyacı var. Üçü de erkek görünüyor ve ayrıca onlara parazit ilacı da verdik” diye ekledi.

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kedi Kanada sıcak kahve donmak

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