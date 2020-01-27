Donmak üzere olan kedileri sıcak kahveyle kurtardı!

Kendall Diwisch yavru kedileri şu sıralar havaların aşırı soğuk olduğu Kanada’nın Alberta eyaletindeki Drayton Valley yakınlarında fark etti.

Video o andan itibaren internette hızla yayılırken, petrol işçisi yavru kedilerin sağlığına ilişkin yeni bilgiler paylaştı.

Facebook sayfasında Diwisch, şunları yazdı: “Bugün bu üç arkadaşı kuyularımdan birinin yakınındaki arka yolda buldum. Büyük ihtimalle oraya bırakılmışlardı. Zavallılar buzla kaplanmıştı bu nedenle bütün gece orada olmalıydılar. Bugün bu üç küçük yaramaz, ayrılmaktan ziyade bir arada bulunacakları yeni evlerine gitti. Üçü de yiyip içiyor ve çok enerjikler. Herkesin ilgisine ve bakma tekliflerine çok teşekkür ederim.”

Geçen çarşamba günü çekilen videoda, Diwisch’in kardaki zavallı yavru kedilere yaklaştığı görülüyor. Diwisch’in görüntüyü çekerken konuştuğu işitiliyor: “Şu küçük heriflere de bakın. Her şey yolunda, sorun yok. Buzda donup kalmışsınız. Bütün gece burada mıydınız?”

Kedilerden biri kurtulurken diğerlerinin kuyruğu donarak zemine yapışmış haldeydi. Bunu gören Diwisch kamyonetine giderek sıcak kahve getirdi. Adam kahveyi kedilerin üzerine dökerek onları kurtarabildi.