Hatay'ın Suriye sınırında, Altınözü ilçesinde kaçak yollarla geçmeye çalışan 6’sı bebek toplamda 13 kişi sağanak yağış ve soğuk havanın etkisiyle mahsur kaldı.
Donmak üzereyken askerler yetişti
Altınözü ilçesinde bulunan akrabalarına attıkları yer bildiriminin jandarma ekiplerine haber verilmesiyle sınırda arama başlatan Babatorun Karakolu Jandarma Ekipleri, arazi şartlarının el vermemesi dolayısıyla aramaları yürüyerek gerçekleştirdi.
Göçmenlerin bulundukları yere ulaşan ve ilk olarak bebekleri kurtaran askerlerin, ambulansa yetişene kadar çocukları nefesleriyle ısıtmaya çalıştıkları ve kıyafetlerini üzerlerine attıkları görüldü.
Kurtarılanlardan birçoğu hipotermi etkisi altında olurken, olay yerine gelen çok sayıda ambulans ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Düzensiz göçmenler daha sonra Hatay Bölge Hastanesine kaldırıldı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum