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  4. Donmak üzereyken buldu, arkadaş oldular! Bukalemunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Donmak üzereyken buldu, arkadaş oldular! Bukalemunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

26.01.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Nazilli ilçesinde görenlerin şaşkınlığını gizleyemediği bir olay yaşandı. Cep telefonu teknik servisi işiyle uğraşan bir vatandaş, bir bukalemunu soğuk havada donmak üzereyken kurtararak beslemeye başladı. Vatandaş, “Bu arkadaşı soğuktan donmak üzereyken buldum. Buraya getirdik ve onun bakımlarını yaptık. Kendisine geldi. Havalar tekrar ısındığında kendi doğal ortamına bırakacağız inşallah” dedi.

Donmak üzereyken buldu, arkadaş oldular! Bukalemunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Tüm yurtta olduğu gibi soğuk hava Aydın’da da etkili oldu. Yaşanan soğuk kış şartları dağda yaşayan canlıları da olumsuz yönde etkiledi. Pınarbaşı Mahallesi’nde cep telefonu teknik servisi işi ile uğraşan Tanyel Fidancı, soğuktan donmak üzereyken bulduğu bukalemunu sahiplendi. Fidancı’nın üzerinden inmeyen, böcek ve sinekle beslenen bukalemunu görenler ise ilk başta duruma şaşırıyor.

"BU ARKADAŞI DONMAK ÜZEREYKEN BULDUM, HAVALAR ISINDIĞINDA DOĞAL ORTAMINDA BIRAKACAĞIZ"

Fidancı, soğuk havaların etkisini kaybetmesi ile bukalemunu tekrar ait olduğu doğaya bırakacağını belirterek, “Bu arkadaşı soğuktan donmak üzereyken buldum. Buraya getirdik ve onun bakımlarını yaptık. Kendisine geldi. Havalar tekrar ısındığında kendi doğal ortamına bırakacağız inşallah” dedi. (İHA)

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Aydın Nazilli
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