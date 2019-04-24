Donmuş toprak tabakasındaki erimenin ekonomik ek maliyeti 70 trilyon doları bulabilir

Dünya yüzeyindeki donmuş toprak tabakasında meydana gelen erimenin neden olduğu metan ve karbondioksit salınımının küresel ısınmayı hızlandıracağı ve bunun iklim değişikliğinin yol açtığı ekonomik maliyeti 70 trilyon dolar artıracağı belirlendi.

Son araştırmalar, küresel ısınma nedeniyle Kuzey Kutup Bölgesi'ndeki sürekli donmuş toprak tabakasındaki erimenin arttığını gösteriyor.

Nature Communications dergisinde dün yayımlanan araştırmaya göre, Paris İklim Anlaşması'nın gerekleri yerine getirilmediği takdirde, küresel ısınma ve bunun neden olduğu ekonomik maliyet yüzde 5 oranında artış gösterecek.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında sera gazları salınımını azaltmayı amaçlayan Paris İklim Anlaşması, 22 Nisan 2016 tarihinde imzaya açılmış, 196 ülkenin imzasıyla 4 Kasım 2016'dan itibaren yürürlüğe girmişti.

Anlaşma, uzun dönemde, küresel sıcaklık artışının sanayileşme öncesi döneme göre 2 derecenin altında kalmasını sağlamayı amaçlıyor.

Organik maddelerin çürümesi

Araştırmada, ABD ve İngiltere'deki en gelişkin bilgisayar simülasyonları kullanılarak Kuzey Kutup Bölgesi'ndeki sıcaklık artışının ne kadar gaz salınımına yol açacağı ve bunun ekonomik maliyeti ilk kez hesaplanmış oldu.