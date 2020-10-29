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Donuk omuz sendromu uyarısı: Dikkate alınmazsa...

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.10.2020 15:57 | Son Güncelleme

Kadınlarda daha çok görülen donuk omuz sendromu, hareket kabiliyetini azaltan rahatsızlıklar arasında yer alıyor. Yaygın bir rahatsızlık olan donuk omuz sendromunda omzun sertleştiği ve hareketin zorlaştığı görülüyor.

Donuk omuz sendromu uyarısı: Dikkate alınmazsa...

Diyabet, yaralanma, cerrahi müdahale, tiroid bezi hastalıkları, inme gibi birçok sağlık sorunundan sonra gelişen bu durum, yaşattığı ağrılar ile yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Sorunun omuzda sinsice ilerlediğine dikkat çeken Romatem Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Orhan Akdeniz,“ Şikâyetleri zaman geçtikçe daha da çok artıyor. Önlem alınmazsa arka cebimizden cüzdanımızı çıkaramayacak, gömlek düğmelerimizi iliklerken zorlanacak hale gelebiliriz. Hareketsiz yaşam tarzı ve stres bu durumun yaşanmasını tetikleyebilir. Hareket kısıtlılığı gidermek için fizik tedavi büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

Omzunuz, bir bilye ve yuva eklemi oluşturan üç kemikten oluşuyor. Bunlar üst kolunuz (humerus), kürek kemiği ve köprücük kemiğinizdir (klavikula). Omuz ekleminizi çevreleyen ve her şeyi bir arada tutan doku da vardır. Buna da omuz kapsülü denir. Herhangi bir nedenden dolayı ortaya çıkan donmuş omuz ile kapsül o kadar kalın ve sıkı hale gelir ki hareket etmesi zorlaşır. Böylece geçmeyen omuz ağrılarının sebebi ‘Donuk Omuz Sendromu’ çıkar.

OMUZ AĞRILARINI DİKKATE ALMALIYIZ

Omuz ağrılarının ihmale gelmeyeceğini belirten Romatem Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Orhan Akdeniz, “ Bu sorunların başında donuk omuz geliyor. Birçoğumuzun adını dahi duymadığı ve omuz donar mı dediği rahatsızlık şiddetli ağrıları ve hareket kısıtlığı ile hayatımızı olumsuz etkileyebilir. Oysaki bunun neden ortaya çıktığı bilip gereken önlem alındığında doğru tedavi ile problem çözülüyor” dedi.

ERKEN DÖNEMDE TEDAVİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Akdeniz,” Tedavide amaç ağrıyı hafifletmek ve eklem hareket açıklığını ve fonksiyonelliği geri kazanmaktır. Bu amaçla ağrı kesici ve anti-enflamatuvar ilaçlar, kas gevşeticiler, eklem içi lokal anestezik veya kortizon enjeksiyonları yararlı olabilir. Eklem hareket açıklığına yönelik egzersiz programına erken dönemden itibaren başlanmalı ve devam edilmesi büyük önem taşıyor. Zaman kaybetmeden fizik tedavi ve egzersiz uygulamalarını içeren bir rehabilitasyon programına başlanması gerekiyor. Yüzeyel soğuk ve sıcak uygulamaları, ultrason, lazer, ağrı kesici akım tedavileri, kuru iğneleme, akupunktur, kinezyo bantlama, hidroterapi ve masaj donuk omuz tedavisinde kullanılan tedavi yöntemleri arasında yer alır.”

NASIL ANLARIZ?

Donuk omuzun en önemli belirtileri ağrı ve hareket kısıtlılığıdır. Klinik tablo genellikle üç evre şeklinde seyreder:

Birinci evre: Omuz çevresinde şiddetli ağrı şeklinde başlar. Bunu giderek ilerleyen bir eklem tutukluğu izler. Ağrı özellikle geceleri daha şiddetli hale gelir. Bu dönem 2-9 ay arası sürer.

İkinci evre: Ağrı yavaş yavaş azalır ama hareket kısıtlanması ve tutukluk devam eder. Yemek yeme, giyinme, soyunma gibi günlük yaşam aktivitelerindeki kısıtlılık daha belirgin hale gelir. Bu evre 4-6 ay sürer.

Üçüncü evre: Ağrı ve kısıtlılığın yavaş yavaş azaldığı çözülme evresidir. Bu evre de yaklaşık 6 ay ile üç yıl arasında devam eder.

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