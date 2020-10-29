Donuk omuz sendromu uyarısı: Dikkate alınmazsa...

Diyabet, yaralanma, cerrahi müdahale, tiroid bezi hastalıkları, inme gibi birçok sağlık sorunundan sonra gelişen bu durum, yaşattığı ağrılar ile yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Sorunun omuzda sinsice ilerlediğine dikkat çeken Romatem Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Orhan Akdeniz,“ Şikâyetleri zaman geçtikçe daha da çok artıyor. Önlem alınmazsa arka cebimizden cüzdanımızı çıkaramayacak, gömlek düğmelerimizi iliklerken zorlanacak hale gelebiliriz. Hareketsiz yaşam tarzı ve stres bu durumun yaşanmasını tetikleyebilir. Hareket kısıtlılığı gidermek için fizik tedavi büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

Omzunuz, bir bilye ve yuva eklemi oluşturan üç kemikten oluşuyor. Bunlar üst kolunuz (humerus), kürek kemiği ve köprücük kemiğinizdir (klavikula). Omuz ekleminizi çevreleyen ve her şeyi bir arada tutan doku da vardır. Buna da omuz kapsülü denir. Herhangi bir nedenden dolayı ortaya çıkan donmuş omuz ile kapsül o kadar kalın ve sıkı hale gelir ki hareket etmesi zorlaşır. Böylece geçmeyen omuz ağrılarının sebebi ‘Donuk Omuz Sendromu’ çıkar.