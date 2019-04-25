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Dorsesi yanan tır 10 kilometre boyunca yol aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 22:21 | Son Güncelleme

Dorsesi yanan tır 10 kilometre boyunca yol aldı

Adana'nın Pozantı ilçesinde patlayan lastiği nedeniyle freni tutmayan ve lastikten sıçrayan alevler sonucu dorsesi yanmaya başlayan tıra sürücüsü, yaklaşık 10 kilometre boyunca müdahale edemedi.

Adana Pozantı Ankara otoyolu üzeri Pozantı yakınlarında seyir halindeyken arka lastiği patlayan Ramazan Hastaş idaresindeki 63 AP 018 plakalı soğan yüklü tırın frenleri boşaldı.

Sürtünmenin etkisiyle alev alan arka lastikten sıçrayan kıvılcım nedeniyle tırın dorsesi de yanmaya başladı.

Otoyoldaki trafik nedeniyle kaçış rampalarını da kaçıran sürücü Hastaş, dorsesi yanan tırla birlikte 10 kilometre boyunca yol aldı.

Hastaş, daha sonra tırı istinat duvarına sürterek durdurabildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen tır kullanılamaz hale geldi, sürücü Hastaş olaydan yara almadan kurtuldu.

Yangın nedeniyle yaklaşık bir saat trafiğe kapanan otoyolun Ankara istikameti, yangının söndürülmesinin ardından tekrar açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
kamyon Otoyol Pozantı yangın

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