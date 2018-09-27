Dört adımda dümdüz bir karın!

Genetik, ırksal ve cinsiyete bağlı olarak diyet ve egzersize dirençli yağ tabakasında fazlalık görülebilir. Bazen tam tersi yani yağ tabakasında bir atrofi de (azalma, büzüşme) olabilir. İdeal bir karın estetiğinde liposuction çoğu zaman kombinasyona dahil edilir. Karın üst ve alt kısım, popo üstü ve sutyen bölgelerine liposuction uygulanmaz ise ideal bir karın şekli oluşmaz. VASER liposuction ile bunlar kolaylıkla yapılmakta ve konforu artırmaktadır. Sutyen gölgeleri gibi bağ dokusunun fazla olduğu yerlerde VASER liposuction gereklidir. Lateral gerilimli karın germe için kombinasyonun olmaz ise olmazıdır. VASER liposuction ile kaburga altı ve orta hatta dik hafif hoş gölgelenmeler yapılabilmektedir.

Düz karın ve beraberinde güzel bir bel kavsi her kadın ve erkeğin istediği bir vücut şeklidir. Yaşlanma, hamilelik gibi süreçler deride, deri altı yağ tabakasında, karın duvarı kaslarında ve karın içi yağlanmalarında istenmeyen değişimlere sebep olur. İdeal karın estetiği için kategorik olarak 4 işlem tanımlanmıştır. Bu işlemlerden biri uygulanabileceği gibi değişik kombinasyonlar ve hatta hepsi de uygulanabilir. Burada en belirleyici özellik hastanın mevcut deformitesi ve istekleridir.

2.FAZLA DERİNİN ÇIKARILMASI

Liposuction sonrası deride bir sıkılaşma olmaktadır. Operasyon öncesi deride çizilen 10 cm’lik eşkenar üçgen liposuction sonrası 5cm’lik eşkenar üçgen olacak kadar sıkılaşmaktadır. Fakat yaş, deri kalitesi ve genişlemiş (ekspande) deri liposuction sonrası yeterli sıkışma ve germe yapamamaktadır. Bu durumda hastanın durumuna göre küçük bir deri çıkarılmasından (mini abdominoplasti) göbek deliğine kadar uzanan bir deri çıkarılması gerekebilir. Tabii bu durumda bikini çizgisine saklanan bir iz oluşmaktadır.

3.KARIN KASLARININ ONARIMI

İster klasik karın germe veya ister VASER liposuction yapılsın deri alttaki deri üzerine yapışarak şekillenecektir. Eğer bombeli bir kas yapısı var ise ideal karın estetiğine ulaşmak çok zordur. Deri çıkarılmasına gerek kalmaksızın bile bu onarım gerekli olabilir. Bu durumda sınırlı olsa da bikini çizgisinde iz olmaktadır.

4.YENİ GÖBEK DELİĞİ OLUŞTURULMASI

Burada en önemli husus çıkarılan derinin miktarıdır. Mantıken yan veya yukarıdan çekilen deri göbek deliği ile aşağı gelecektir. Bu vakit göbek deliği istenmeye şekilde aşağıda duracaktır. Bu sebeple yeni ve doğal bir göbek deliği oluşturulması elzem olacaktır.