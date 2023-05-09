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Dört yaşındaki çocuğu içeride unuttular... Kahreden manzara! Deprem çadırında gece yarısı yangın

09.05.2023 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem nedeniyle kurdukları çadırda gece yarısı elektrikli sobadan yangın çıktı, aile panik ve korku içerisinde kaçtı. Ancak 4 yaşındaki çocuk çadırda unutuldu. Olay yerine gelen ekipler kahreden manzarayla karşılaştı. Malatya'dan gelen haber yürekleri yaktı.

Dört yaşındaki çocuğu içeride unuttular... Kahreden manzara! Deprem çadırında gece yarısı yangın

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden biri de Malatya'da olmuştu. Evleri hasar gördüğü için kurdukları çadırda gece yarısı sularında yangın çıkan aileden 4 yaşındaki Muhammed El Hasan Ali'nin çadırda cansız bedeni bulundu.

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DEPREM ÇADIRINDA YANGIN ÇIKTI

Yangın, gece yarısı Hanımınçiftliği Mahallesi Bahadır Sokak'ta kurulu çadırda çıktı. Kahramanmaraş merkezli depremde evleri hasar gören Suriye uyruklu aile kurdukları çadırda yaşamını sürdürmeye başladı.

Ailenin evlerinin önünde kurdukları çadırda uyudukları sırada elektrikli sobadan kaynaklı yangın çıktı.

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PANİĞE KAPILDILAR, ÇOCUĞU ÇADIRDA UNUTTULAR

İddiaya göre panik ve korku içerisinde çadırdan kaçan aile çocukları Muhammed El Hasan Ali'yi yanlarına almayı unuttu.

Alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangını kısa sürede söndüren itfaiye görevlileri, Muhammed El Hasan Ali'yi çadırın içerisinde hareketsiz şekilde buldu. 

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Muhammed El Hasan Ali'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından talihsiz çocuğun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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