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Dört yıl boyunca annesiyle fotoğraf çekti, son fotoğrafı binlerce kişiyi ağlattı

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2018 09:27 | Son Güncelleme

Bir şeyi korumak istiyorsanız, onu gelenek haline getirin. Aralarındaki anne-kız ilişkisini kutlamak amacıyla Twitter kullanıcısı @nanatat07 ve annesi, yıllardır birlikte selfie çekiyorlar. Ancak ikilinin son fotoğraflarında gözyaşlarınıza hakim olmanız zor olabilir. İşte bu güne kadar devam eden ikilinin arasındaki içten bağlantı...

Dört yıl boyunca annesiyle fotoğraf çekti, son fotoğrafı binlerce kişiyi ağlattı

Twitter kullanıcısı @ nanatat07 liseden yeni mezun oldu

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Genç kız geçtiğimiz günlerde kendi hesabından, annesiyle birkaç yıldır sürdürdükleri keyifli bir geleneğin fotoğraflarını paylaştı.

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İkinci yıl

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Üçüncü yıl

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Dördüncü yıl

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''Dün lise hayatımın son günüydü. 4 yıl boyunca annemle okulun ilk ve son günlerinde fotoğraf çektim. Ne yazık ki sonuncusunda annem yoktu. Onu kaybettim. Ancak onun beni motive eden gücünü hep yanımda hissettim. Bütün çabalarım, çalışmalarım hep onun için.''

Duygusal tweet sadece birkaç gün içinde 558 bin beğeni ve 113 bin retweet aldı. Destek mesajları karşısında gözyaşlarını tutamayan genç kız, ''nazik sözleriniz benim için çok anlam ifade ediyor. Benim için anlamı büyük! Yorumlarınız beni ağlattı çünkü aramızdaki bağın böyle göründüğünü hiç fark etmemiştim ve böyle olduğu için de çok mutluyum.'' diye konuştu.

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nanatat07 twitter sosyal medya

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