Dövmeleriyle meşhur modelleri dövmesiz tanıyamayacaksınız

Dövmeleriyle dikkat çeken bu insanlar, bu vücut süsleme sanatını keşfetmeden önce herkes gibiydi. Ancak bir çoğu bebek yüzlü ve doğal görünümlü olan bu insanlar vücutlarının içinde rahat hissetmiyordu ve yıllar içinde kendilerini yürüyen bir sanat eserine dönüştürdüler.

Renkli göz bebekleriyle Amber Luke, yüzündeki dövmelerle Heidi Lavon, bütün vücudunu kaplayan dövmelerle Mara Inkperial artık herhangi bir insan gibi görünmüyor.

MARA INKPERIAL

Başından ayak ucuna dek dövme ile kaplı olan Mara Inkperial model ve dövme sanatçısı. Siyah beyaz gerçekçilik konusunda uzman olan sanatçının vücudu şaşırtıcı portreler, kaligrafik ve geometrik desenlerle kaplı. Alman fenomen, şöhretini etkileyici dövmelerine borçlu. Inkperial, dövmesiz halinin fotoğrafını paylaşarak geçirdiği dönüşümle 559 bin takipçisini şaşırttı. Farklı görünümünü sevdiğini söyleyen sanatçı, dövmesiz halinin oldukça sıkıcı olduğuna inanıyor.

Inkperial, takipçilerine “Gizlenme hissini ve dövmesizliğin verdiği anonimliği seviyorum” dese de, “Ama yine de dövmesiz olmak sıkıcı” sözleriyle dövmelerine duyduğu sevgiyi dile getirdi.