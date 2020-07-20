Dövmeleriyle meşhur modelleri dövmesiz tanıyamayacaksınız

Dövmeleriyle dikkat çeken bu insanlar, bu vücut süsleme sanatını keşfetmeden önce herkes gibiydi. Ancak bir çoğu bebek yüzlü ve doğal görünümlü olan bu insanlar vücutlarının içinde rahat hissetmiyordu ve yıllar içinde kendilerini yürüyen bir sanat eserine dönüştürdüler.
Renkli göz bebekleriyle Amber Luke, yüzündeki dövmelerle Heidi Lavon, bütün vücudunu kaplayan dövmelerle Mara Inkperial artık herhangi bir insan gibi görünmüyor.
MARA INKPERIAL
Başından ayak ucuna dek dövme ile kaplı olan Mara Inkperial model ve dövme sanatçısı. Siyah beyaz gerçekçilik konusunda uzman olan sanatçının vücudu şaşırtıcı portreler, kaligrafik ve geometrik desenlerle kaplı. Alman fenomen, şöhretini etkileyici dövmelerine borçlu. Inkperial, dövmesiz halinin fotoğrafını paylaşarak geçirdiği dönüşümle 559 bin takipçisini şaşırttı. Farklı görünümünü sevdiğini söyleyen sanatçı, dövmesiz halinin oldukça sıkıcı olduğuna inanıyor.
Inkperial, takipçilerine “Gizlenme hissini ve dövmesizliğin verdiği anonimliği seviyorum” dese de, “Ama yine de dövmesiz olmak sıkıcı” sözleriyle dövmelerine duyduğu sevgiyi dile getirdi.
“Sizce hangisi?” diyerek takipçilerin fikrini soran Mara, hayranlarından her iki durumda da çok güzel olduğu yanıtını aldı.
AMBER LUKE
Amber Luke, 600 tane dövmesi olduğunu tahmin ediyor. Avustralyalı model sahip olduğu görünüme kavuşmak için bugüne dek neredeyse bir servet harcadı. Instagram’da 100 bin takipçisi bulunan Amber sıklıkla dövmelerinin ve vücut modifikasyonlarının fotoğraflarını paylaşıyor.
25 yaşındaki genç kadının en dikkat çekici özelliği ise derisindeki piercingler ve mavi göz bebekleri. Ancak Amber, eskiden alternatif moda ile şimdi olduğu kadar ilgili değildi.
Amber Instagram story’sinde paylaştığı fotoğraflarla, dövmeli ve dövmesiz halini yan yana getirdi.
Ergenlik yıllarından dövmesiz halinin fotoğraflarını paylaşan Amber, artık sıradışı güzellikte bir görünüme sahip. Amber’in uzun sarı saçları ise, şu anki mavi saçlarından çarpıcı şekilde farklı. Ancak aradaki en çarpıcı fark ise kesinlikle dövmeleri.
HEIDI LAVON
Heidi, bugüne dek dövmeleri için 140 bin TL harcadı. Sinema ve film takıntısı öyle boyutlara ulaştı ki, Heidi onları vücuduna kazıdı. 15 yıl içinde Heidi’nin vücudunu düzinelerce dövme kapladı. Heidi’nin vücudunda 13. Cuma, Amerikan Güzeli gibi kült filmlerden dövmeler var. Instgram’daki 1.1 milyon takipçisi Heidi’nin dövmelerine bayılsa da, genç kadın bir zamanlar farklı görünüyordu.
Heidi, ilk dövmesini yaptırdığında 18 yaşındaydı.
18 yaşındayken Alaskalı metal müzik grubu 36 Crazyfists’in albüm kapağından bir deseni dövme olarak yaptıran Heidi o günden beri vücuduna onlarca göz alıcı dövme yaptırdı. “Dövme yaptırmaktan nefret ediyorum ama bu bir noktada bağımlılık yapıyor” diyen Heidi tüm vücudu dolana kadar dövme yaptırmaya devam edeceğini söyledi.