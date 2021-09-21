HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Dövülerek öldürülmüştü! Kan donduran vahşetin zanlısı: Nasıl yaralandığını bilmiyorum

Dövülerek öldürülmüştü! Kan donduran vahşetin zanlısı: Nasıl yaralandığını bilmiyorum

21.09.2021 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da, ağabeyinin iş yerinde çalışan Erdal Akkuş’u (35) dövüp bacağından yaralayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Fatih Ün’ün (37) yargılanmasına başlandı. Duruşmada savunma yapan Ün, "Erdal kapıyı kilitleyip bana vurmaya başladı. Ben kendimi korumaya çalıştım. Nasıl yaralandığını bilmiyorum" dedi. Ailenin avukatı ise Yusuf Ün'ün, Akkuş adına kaçak inşaat yaptırdığını daha sonra buraya 350 bin liralık yıkım cezası kesildiğini, Akkuş'un da sanıktan parayı ödemelerini istediğini belirtti.

Dövülerek öldürülmüştü! Kan donduran vahşetin zanlısı: Nasıl yaralandığını bilmiyorum

Olay, 6 Haziran’da, merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalle muhtarı Yusuf Ün’e ait çay bahçesinde çalışan Erdal Akkuş, muhtarın kardeşi Fatih Ün ile para meselesinden tartıştı. Birbirlerini darbeden taraflardan Fatih Ün, iddiaya göre, elektrikli ısıtıcının demir sapını Erdal Akkuş’un bacağına sapladı. Araya kahvedeki müşterilerin girmesiyle ayrılan taraflardan Akkuş, bacağına ve başına aldığı darbelerle kanlar içinde kaldı. Kendisini dışarı atan Akkuş’u kahvedeki diğer müşteriler Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Burada tedaviye alınan 2 çocuk babası Akkuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Fatih Ün, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

c6fa60299db4ee2dfdd08f5de3c78f62

'KENDİMİ KORUMAYA ÇALIŞTIM'

Hakkında müebbet hapis istemiyle dava açılan Fatih Ün’ün yargılanmasına başlandı. 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Fatih Ün, SEGBİS ile katıldı. Pandemi nedeniyle izleyicilerin alınmadığı duruşmada taraf avukatları ise hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan Fatih Ün, Erdal Akkuş ile aralarında husumet bulunduğunu, olay günü bu yüzden tartıştıklarını söyledi. Akkuş’un kendisine saldırdığını ileri süren Ün, “Olaydan önce bana ait olan kuyumcu soyulmuştu. 81 bin lira zararım vardı. Erdal bana, '5 bin lira verirsen malını bulurum, bulamazsam 1 ay sonra paranı veririm' dedi. Ben de inanıp parayı verdim. Aradan zaman geçmesine rağmen altınları bulamadığı gibi parayı da iade etmedi. Üstelik benden borç para istedi, vermedim. Israrla aramaya devam edince de telefonunu engelledim. Olay günü ağabeyime ait çay bahçesinin önünden geçerken Erdal bana seslendi. Çok kibardı. O yüzden şaşırdım ve gittim. Beni yanına çağırdı. İçeri girdikten sonra da kapıyı kilitledi. Neden kilitlediğini sorunca 'Çıkacağın zaman açarım' dedi. Yüzümü yıkamak için lavaboya gidecektim. Erdal, elindeki demir sopayla ayağıma ve boynuma vurmaya başladı. O sırada Özgür isimli garson da oradaydı. Bu sırada ben de kendimi korumaya çalıştım. Ona demir sopayla vurmadım, ayağındaki yaranın nasıl olduğunu bilmiyorum. Zaten biz kavga ederken içeri ağabeyim Yusuf ve müşteriler de gelip bizi ayırdı. Arbede sırasında Erdal yaralanmış. Nasıl oldu, bilmiyorum. Erdal ile ben ve ağabeyim arasında, iddia edildiği gibi arsa yüzünden herhangi bir husumet yok" dedi.

58eeb98cf7a1a948dd7aeebeb8d19f8c

'KİMSENİN ELİNDE KESİCİ ALET YA DA SOPA GÖRMEDİM'

Tanıkların dinlenmesiyle devam eden duruşmada söz alan çay bahçesinin sahibi ve sanığın ağabeyi Yusuf Ün, "Benim Erdal ile arsa yüzünden herhangi bir anlaşmazlığım yoktu. Kardeşimle kavgalarını, çalışanlardan öğrendim. İçeri girip, onları ayırdım. Aralarında 5 bin lira yüzünden husumet varmış. Kavga sırasında Erdal'ın bacağı çok kanıyordu. Gömleğime de bulaştı. Beni kan tuttuğu için dışarı çıktım. Kimsenin elinde kesici alet ya da sopa görmedim" dedi.

AVUKATTAN SOPA ÜZERİNDE DNA TESPİTİ TALEBİ

Duruşmada Erdal Akkuş'un eşi Gülsem Akkuş'un avukatı Hakan Gündoğdu ise Yusuf Ün'ün, Erdal Akkuş adına kaçak inşaat yaptırdığını daha sonra buraya 350 bin liralık yıkım cezası kesildiğini, Akkuş'un da sanıktan parayı ödemelerini istediğini öne sürdü. Bu konuda araştırma ve inceleme yapılmasını isteyen Gündoğdu, sopa üzerinde de DNA tespiti yapılmasını talep etti.
Ahmet Çil ve Caner Akgün'ün de tanık olarak dinlendiği duruşmayı erteleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Acı gerçek yıllar sonra ortaya çıktı: Mantığım ermiyorAcı gerçek yıllar sonra ortaya çıktı: Mantığım ermiyor
PARTNERHadise'den 'bebek' açıklamasıHadise'den 'bebek' açıklaması
Manisa'da korkunç olay! Eşinden ayrı yaşayan kadın, babasını öldürdüManisa'da korkunç olay! Eşinden ayrı yaşayan kadın, babasını öldürdü
Anahtar Kelimeler:
cinayet Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da esrarengiz ölüm! Arabada başına poşet geçirilmiş halde bulundu

İstanbul'da esrarengiz ölüm! Arabada başına poşet geçirilmiş halde bulundu

Sokak ortasında yasak aşk kavgası! "Kocamı elimden aldın"

Sokak ortasında yasak aşk kavgası! "Kocamı elimden aldın"

Yaptıklarıyla tatlıyla şefleri şoke ettiler! Tadım yapmakta zorlandılar

Yaptıklarıyla tatlıyla şefleri şoke ettiler! Tadım yapmakta zorlandılar

Ters köşe yaptı! İşte ilk yardımcısı

Ters köşe yaptı! İşte ilk yardımcısı

20 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

20 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Kızlarını üniversite kaydına götürüyorlardı! Çok acı olay

Kızlarını üniversite kaydına götürüyorlardı! Çok acı olay

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

AK Partili Dağ son anket sonuçlarını paylaştı

AK Partili Dağ son anket sonuçlarını paylaştı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

'Mankenlik' vaadiyle porno tuzağı

'Mankenlik' vaadiyle porno tuzağı

Bu zulmün önüne geçeceğiz

Bu zulmün önüne geçeceğiz

Dehşet anları! Ustasını rehin alıp boğazını kesti

Dehşet anları! Ustasını rehin alıp boğazını kesti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.