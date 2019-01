Karabük’te down sendromlu Aynur Dönmez (30), hayalini kurduğu öğretmenliği, üniversite öğrencilerin girişimleri ile Safranbolu’da bir okulda yapılan temsili derste gerçekleştirdi.

Karabük’te ailesiyle yaşayan down sendromlu Aynur’un sürekli bir okulda öğretmenlik yapma hayalinin olduğunu öğrenen Karabük Üniversiteli bir grup öğrenci, harekete geçerek, Aynur’un hayalini gerçekleştirdi.

Safranbolu Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Ercan Özcan ile öğretmenlerden Gülgün Ertekin ve Zeki Çelik ile iş birliği yapan üniversiteli öğrenciler, okulda Aynur için temsili ders düzenlendi.

Üzerinde beyaz önlük ve elinde ders notlarıyla sınıfa giren Aynur’u öğrencileri, ayağa kalkarak selamladıktan sonra yoklama yaptırdı.

Tahtaya harfler ve rakamlar yazarak kaldırdığı öğrencilere sorular soran, resimler çizdiren down sendromlu Aynur, öğrencilere şarkı söylemeyi de ihmal etmedi.

Öğrencilere hayata dair duygularını da anlatan Aynur, “Hayatta ben gibi herkesin mutlu olmasını istiyorum. Herkesin bir hedefinin olmasını istiyorum” diyerek duygularını dile getirdi.

Yaklaşık 40 dakika süren dersin sonunda öğrencilerin tahtaya resim ile birlikte ‘Seni çok seviyorum Aynur öğretmenim’ diye yazarak tüm sınıf hep bir ağızdan okuyarak Aynur’u alkışladı.