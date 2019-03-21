Down sendromlu Dilaranur çalışma azmiyle yaşamını değiştirdi

Çalışmaya başlamadan önce sürekli evde bilgisayar başında vakit geçirdiğini ve canının çok sıkıldığını belirten Şahin, proje kapsamında çeşitli eğitimler aldığını ve bu kapsamda birçok farklı yerde sunum yaptığını aktardı.

Down Sendromu Derneği tarafından hayata geçirilen "İş Koçu Destekli İstihdam Programı" kapsamında çalışma hayatıyla ilgili eğitimler alan Şahin, bu eğitimler sonrasında Çankaya'da bir restoranda garson olarak çalışmaya başladı.

ANKARA(AA) - AYBÜKE İNAL - Down sendromlu Dilaranur Şahin, dört yıldır bir restoranda garson olarak çalışıyor ve azmiyle yaşamın her alanında var olabileceğini kanıtlayarak toplumsal önyargılara meydan okuyor.

Daha sonra restoranda garson olarak çalışmaya başladığını ifade eden Şahin, "Burayı çok seviyorum. Sanki buradakiler benim ailem gibi, burası benim evim." dedi.

Ayakları üzerinde durduğunu ve bunun kendisini çok mutlu ettiğini vurgulayan Şahin, "Maaşımla kendime cep telefonu aldım. Ailemin biraz sıkıntısı vardı, borçlarımız vardı, onlara destek oldum. Evde şu anda kendi paramı biriktiriyorum. Çünkü başka bir ülkeye gezmeye gideceğim." dedi.

Bu süreçte anne babasının kendisini sürekli teşvik ettiğini de kaydeden Şahin, "Onlar benim için her şeyi feda ediyorlar." ifadesini kullandı.

- "Çok güzel vakit geçiriyoruz"

İşletme Müdürü Sibel Temiztürk, Şahin'in dört yıldır kendileriyle çalıştığını ve bu süreçte yaşamında gözle görülür gelişmeler olduğunu aktardı.

Temiztürk, şunları ifade etti:

"İlk geldiği günle şimdiyi kıyaslayacak olursak çok çok uzun yollar katettik. Dilara'nın iletişim gücü gelişti. Bizimle daha iyi kontak kuruyor. Çalışmaları hızlandı. Daha sessiz, daha içine kapanıkken şimdi daha iyi iletişim kurarak çok güzel vakit geçiriyoruz. Bunun ileride daha da iyi olacağını düşünüyorum. Bu, karşılıklı birbirinize ayırdığınız zaman ve ilgiyle alakalı bir durum. Çünkü hassas bir konu."