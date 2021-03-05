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Doya Doya Moda'da kim elendi? İşte 5 Mart puan tablosu

Seo Editör-8 Seo Editör-8 05.03.2021 16:07 | Son Güncelleme:
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Doya Doya Moda'da kim elendi? İşte 5 Mart puan tablosu

Hafta içi her gün kıyasıya rekabetin yaşandığı Doya Doya Moda yarışmasında final heyecanı yaşanıyor. 5 Mart Cuma günü puan tablosu netleşecek ve yarışmaya bir kişi veda edecek. Bununla birlikte Doya Doya Moda’da haftanın birincisi de belli olacak.

En yüksek puanı alan yarışmacı, Doya Doya Moda’da kolyenin sahibi olacak. Gündüz kuşağında yer alan ve birbirinden farklı konseptlerle jüri karşısına çıkan yarışmacılar, en yüksek puanı almak için birbirleriyle yarışıyor.

DOYA DOYA MODA'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda’da bu hafta haftanın birincisi Birben olurken, 93 puan toplayan yarışmacı, tasarım kolyesinin sahibi.

DOYA DOYA MODA’DAN BU HAFTA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda yarışmasında eleme henüz gerçekleşmedi. Elenen isim belli olunca sayfamızda yer alacak.

DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU 5 MART 2021

Birben

Rüya

Rabia

Özde

Ayça

Ceren

Elif Nil

DOYA DOYA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Doya Doya Moda’da haftanın birincisi henüz belli olmadı.

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Anahtar Kelimeler:
doya Doya Moda
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