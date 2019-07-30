DP World Yarımca Limanı Demiryolu Bağlantısı açıldı

KOCAELİ (AA) - Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, "Amacımız sadece liman ya da demir yolu yatırımlarını artırmak değil. Hedefimiz Türkiye'de faaliyet gösteren yatırımcılarımızın, ülkemizin her bir köşesine ve tüm dünyaya ulaşımını sağlamak." dedi.

Türkiye'nin demir yolu olan her köşesine hizmet vermenin yanı sıra Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu ile Hazar Denizi'ne, oradan da Çin'e bağlan DP World Yarımca Limanı Demiryolu Bağlantısı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın da katıldığı törenle açıldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde inşaatına ocak ayında başlanan demir yolu bağlantısının açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ermut, Türkiye'nin son 17 yılda yakaladığı ivmenin tesadüf olmadığını, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesiyle Türkiye'nin stratejik konumu, dinamik nüfusu ve sahip olduğu nitelikli iş gücünün, ülkeyi cazip bir yatırım ve lojistik merkezi haline getirdiğini söyledi.

Ermut, "Amacımız sadece liman ya da demir yolu yatırımlarını artırmak değil. Hedefimiz Türkiye'de faaliyet gösteren yatırımcılarımızın ülkemizin her bir köşesine ve tüm dünyaya ulaşımını sağlamak. Yatırım Ofisi olarak, DP World gibi çok yönlü projelere her zaman öncelik verdik, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.