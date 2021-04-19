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Dr. Fauci: Yasaklanan aşı tekrar kullanılacak

19.04.2021 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin 'baş tabibi' Dr. Anthony Fauci, Johnson & Johnson aşısının geçici olarak durdurulması kararına önümüzdeki hafta son verileceğini tahmin ettiğini söyledi.

Dr. Fauci: Yasaklanan aşı tekrar kullanılacak

ABD'nin Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü direktörü ve Beyaz Saray’ın sağlık danışmanı Dr. Anthony Fauci kararın en erken Cuma günü açıklanabileceğini belirterek, “Bir şekilde aşıyı kullanmaya devam edeceğimizi düşünüyorum. İptal edileceğini düşünmüyorum” dedi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) geçen hafta 6 kadının beyinde kan pıhtılaşması sonucu ölümü üzerine aşının durdurulması kararını almıştı. Amerika'da şimdiye kadar 7 milyon kişi Johnson & Johnson aşısı oldu.

ÇOCUKLAR SONBAHARDA

CDC danışma kurulunun karar için 23 Nisan'da toplanması bekleniyor. Anthony Fauci nihai kararı bilmediğini ancak aşının devamından yana karar çıkacağını düşündüğünü söyledi.

Fauci, sonbaharla birlikte lise çağındaki çocukların aşı olacağını 2022'in ilk aylarında her yaştaki çocuğun aşı olabileceğini söyledi.

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