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Dr. Mustafa Kısa: Buz ve kar üzerinde 'penguen' gibi yürüyün

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.12.2018 12:48 | Son Güncelleme

FİZİKSEL Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr.

Dr. Mustafa Kısa: Buz ve kar üzerinde 'penguen' gibi yürüyün

SİVAS, (DHA)- FİZİKSEL Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Mustafa Kısa, kar yağışının ardından düşme nedeniyle kırık çıkık vakalarında artış yaşandığına dikkat çekerek, buz ve kar üzerinde penguenler gibi kısa ve yavaş adımlarla yürünmesini önerdi.
Medicana Sivas Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Mustafa Kısa, kış mevsiminde ciddi sorunlara yol açan düşme olaylarından korunmak için yapılması gerekenlerle ilgili tavsiyelerde bulundu. Dr. Mustafa Kısa, "Doğada bizim için çok önemli bir örnek mevcut; penguenler gibi yürümemiz gerekiyor. Penguenler yürürken vücut ve dizler hafif kırılmış biçimde ve hafif de öne eğik durumda, eller ve ayaklar serbest yana açılmış, yürürken ayaklarımız vücut hizasında değil, yana doğru açılmış şekilde yürümeliyiz" ifadelerini kullandı. Dr. Kısa, "Mesela, elimizdeki telefona bakarak telefon ile ilgilenerek yürümemeliyiz. Dikkatimizi telefona vereceğimiz için herhangi bir düşme anında kontrolsüz düşebiliriz. Elimizde mümkün olduğunca poşet taşımamalıyız. Yine yürürken vücudumuzun dengesini bozacağı için ağırlıklardan kaçınmalıyız. Kesinlikle eller cepte yürümemeliyiz" dedi.

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