HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Dr. Mustafa Topoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Dr. Mustafa Topoğlu biyografisi...

Dr. Mustafa Topoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Dr. Mustafa Topoğlu biyografisi...

05.05.2021 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün 5 Mayıs tarihinde ekranların sevilen programı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'a konuğu olacak olan Dr. Murat Topoğlu'nun hayatı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. 36 senelik hekimlik hayatında pek çok çalışmaya imza atmış olan Dr. Murat Topoğlu kimdir, kaç yaşında ve yaptığı çalışmalar neler? İşte Murat Topoğlu kimdir sorusunun yanıtı...

Dr. Mustafa Topoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Dr. Mustafa Topoğlu biyografisi...

Bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu olacak olan Dr. Murat Topoğlu'nun hayatı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki 36 sene süren hekimlik hayatında onlarca çalışma yapan Dr. Murat Topoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

DR. MURAT TOPOĞLU KİMDİR?

Avanos’da 1960 senesinde dünyaya gelen Dr. Murat Topoğlu, 1984 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp fakültesini tamamlamış ve yine aynı sene ilk akupunktur çalışmalarına İsviçre’de başlamıştır. Topoğlu, 1985'te Sağlık Bakanlığı tarafından görevli olarak Sri-Lanka Kolombo’daki Akupunktur akademisinde eğitim almıştır.
Danimarka’nın Kopenhang şehrinde düzenlenen 4. Avrupa Akupunktur ve Doğal Tıp Kongresine katılmış olan Toopoğlu, 1988 senesinde ise Akupunktur tedavisi üzerine master yapmak amacıyla Çin’e gitmiştir. Hong-Kong’da ve Pekin Şangay'da bu konu üzerine çalışmasının ardından gözlem ve incelemelerine Amerika ve Filipin ülkelerinde devam etmiştir.

DR. MURAT TOPOĞLU KARİYER YAŞAMI

WFAS ve WHO tarafından 5 ile 8 Aralık 1990 tarihlerinde Fransa'nın Paris kentinde düzenlenen 2. Dünya kongresine davet edilmiş olan Topoğlu, Obesite ve akupunkturla tedavisi konulu bir bildiri sunmuştur. 1998 senesinin Kasım ayında Brezilya’da yapılan Çin Tıbbı Kongresinde Brezilya’dan davet alan Dr.Murat Topoğlu obezite tedavisi konusunda workshop ve konferans yapmıştır. 12 ve 16 Ağustos 1999 senesinde Amerika’nın Las Vegas şehrinde yapılan kulak akupunktur kongresine katılmıştır. Burada yapılan Ulusal Kulak Akupunktur sınavını da başarı ile geçerek Amerika’da bu konuyla ilgili çalışma hakkını da elde etmiş oldu. 2000 senesinin Mayıs ayında Fransa Lyon’da düzenlenmiş olan Kulak Akupunkturu Kongresine de katılım sağlamıştır. 04 ve 06 Ekim 2002 tarihinde Türkiye’de yapılan II.Ulusal Obezite Derneği toplantısında katıldı. 2003 yılında ise Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin açmış olduğu Akupunktur Kursunda eğitim vermiştir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akılalmaz olay! Köpeklerini gezdiren kadını ayı yediAkılalmaz olay! Köpeklerini gezdiren kadını ayı yedi
24 - 30 Nisan illere göre vaka sayıları24 - 30 Nisan illere göre vaka sayıları
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın

En Çok Okunan Haberler

Erdoğdu'nun sözlerine Altun'dan sert tepki

Erdoğdu'nun sözlerine Altun'dan sert tepki

Eşiyle ilişkisi olduğu şüphesiyle babasını öldürdü

Eşiyle ilişkisi olduğu şüphesiyle babasını öldürdü

"Mansur Yavaş, Gör Beni'yi reddetti" Nedenini böyle açıkladı

"Mansur Yavaş, Gör Beni'yi reddetti" Nedenini böyle açıkladı

Cristiano Ronaldo, transfer olmak istediği takımı açıkladı

Cristiano Ronaldo, transfer olmak istediği takımı açıkladı

Uygulamadan kaçmaya çalıştı izindeki bekçiye yakalandı

Uygulamadan kaçmaya çalıştı izindeki bekçiye yakalandı

Hulki Cevizoğlu'dan şaşırtan İmamoğlu yorumu

Hulki Cevizoğlu'dan şaşırtan İmamoğlu yorumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde yangın

Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde yangın

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İmzalar atıldı! İmamoğlu 'müjde' olarak duyurdu

İmzalar atıldı! İmamoğlu 'müjde' olarak duyurdu

Kadın polise ahlaksız teklif! Gözaltına alındı

Kadın polise ahlaksız teklif! Gözaltına alındı

Ceza yazan polisin plakasını alan kişinin kimliği şoke etti!

Ceza yazan polisin plakasını alan kişinin kimliği şoke etti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.