Dr. Mustafa Topoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Dr. Mustafa Topoğlu biyografisi...

Bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu olacak olan Dr. Murat Topoğlu'nun hayatı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki 36 sene süren hekimlik hayatında onlarca çalışma yapan Dr. Murat Topoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

DR. MURAT TOPOĞLU KİMDİR?

Avanos’da 1960 senesinde dünyaya gelen Dr. Murat Topoğlu, 1984 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp fakültesini tamamlamış ve yine aynı sene ilk akupunktur çalışmalarına İsviçre’de başlamıştır. Topoğlu, 1985'te Sağlık Bakanlığı tarafından görevli olarak Sri-Lanka Kolombo’daki Akupunktur akademisinde eğitim almıştır.

Danimarka’nın Kopenhang şehrinde düzenlenen 4. Avrupa Akupunktur ve Doğal Tıp Kongresine katılmış olan Toopoğlu, 1988 senesinde ise Akupunktur tedavisi üzerine master yapmak amacıyla Çin’e gitmiştir. Hong-Kong’da ve Pekin Şangay'da bu konu üzerine çalışmasının ardından gözlem ve incelemelerine Amerika ve Filipin ülkelerinde devam etmiştir.

DR. MURAT TOPOĞLU KARİYER YAŞAMI

WFAS ve WHO tarafından 5 ile 8 Aralık 1990 tarihlerinde Fransa'nın Paris kentinde düzenlenen 2. Dünya kongresine davet edilmiş olan Topoğlu, Obesite ve akupunkturla tedavisi konulu bir bildiri sunmuştur. 1998 senesinin Kasım ayında Brezilya’da yapılan Çin Tıbbı Kongresinde Brezilya’dan davet alan Dr.Murat Topoğlu obezite tedavisi konusunda workshop ve konferans yapmıştır. 12 ve 16 Ağustos 1999 senesinde Amerika’nın Las Vegas şehrinde yapılan kulak akupunktur kongresine katılmıştır. Burada yapılan Ulusal Kulak Akupunktur sınavını da başarı ile geçerek Amerika’da bu konuyla ilgili çalışma hakkını da elde etmiş oldu. 2000 senesinin Mayıs ayında Fransa Lyon’da düzenlenmiş olan Kulak Akupunkturu Kongresine de katılım sağlamıştır. 04 ve 06 Ekim 2002 tarihinde Türkiye’de yapılan II.Ulusal Obezite Derneği toplantısında katıldı. 2003 yılında ise Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin açmış olduğu Akupunktur Kursunda eğitim vermiştir.

