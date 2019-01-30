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Dr. Özkan: “İdrar kaçırma utanılacak bir durum değil”

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2019 00:22 | Son Güncelleme

Üroloji Uzmanı Opr.

Üroloji Uzmanı Opr. Dr. M. Gürkan Özkan, kadınlarda sıkça görünen idrar kaçırma sorunun utanılacak bir durum olmadığını ve altta yatan sebebe göre tanısı konulup tedavi edilebileceğini söyledi.
Samsun Büyük Anadolu Çiftlik Hastanesi Üroloji Uzmanı Opr. Dr. M. Gürkan Özkan, özellikle menopoz sonrası dönemin hatta bazen de hiç doğum yapmamış kadınlarda ve 30 yaş sonrası 4 kadından birinde yaşanan idrar kaçırma sorunu kadınların günlük yaşantısını olumsuz yönde etkilediğini söyledi.

“Tedavi edilebilir”
İdrar kaçırma sağlık sorunun utanılacak bir durum olmadığına vurgu yapan Özkan, “Kadınlar bilmelidir ki bu utanılacak, gizlenecek bir durum değildir. İdrar kaçırma sorunu, herhangi bir tıbbi ya da psikolojik durumla ortaya çıkabilir. Altta yatan sebebe göre de, geçici ya da kalıcı olabilir. Tanı konması kolaydır ve çoğunlukla tedavi edilebilir. Yaşam tarzınızda yapacağınız bazı değişikliklerle idrar kaçırma riskini azaltmak mümkündür. Örnek vermek gerekirse, mutlaka ideal kilonuzda kalmaya çalışın. Sigara kullanmayın, kullanılıyorsanız da mutlaka bırakın. Mesane uyarıcı etkisi olan yiyecek ve kafeinli içeceklerin tüketimini sınırlayın. Lifli gıdadan zengin bir beslenme şekli belirleyin, kabızlığı engellenmeye çalışın. Düzenli fiziksel aktivite yapın, egzersizi hayatınızın içine dahil edin. Düzenli sağlık kontrolü yaptırın. Bu durumu çok önemsiyoruz. Özellikle belirli yaş sonrası bayanlarda ortaya çıkabilecek sağlık sorunları düzenli kontrol sonrası ortaya çıkmaktadır. Önemli olan bu durumu erken belirleyip tanısını koyup, tedavisini yaptırmaktır. Utanılacak, gizlenecek bir durum yoktur. Geçer diye de beklemeyin hemen bir uzman doktor desteği alın” dedi.

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