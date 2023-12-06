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  4. Dr. Şadi Yazıcı, Gazze’deki insanlık dramına sessiz kalanlara sert tepki gösterdi

Dr. Şadi Yazıcı, Gazze’deki insanlık dramına sessiz kalanlara sert tepki gösterdi

06.12.2023 11:15 | Son Güncelleme:
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Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Tuzla’da 300 kent gönüllüsü kadınla bir araya gelen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Gazze’de insanlık dramı işlenirken ses çıkartmamaları, bulundukları makamlardan ve kürsülerden insan olarak bir refleksle sadece tavrını ortaya koymaktan bile aciz olan insanlarla aynı kategoride olmaktan utanç duyuyorum. Gönüllülüğü her noktada yapacağız, insanın en büyük hakkı yaşama hakkının elinden alınmasının hep birlikte karşısında olacağız” dedi.

Dr. Şadi Yazıcı, Gazze’deki insanlık dramına sessiz kalanlara sert tepki gösterdi

Tuzla’da 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’nde Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı ve Tuzla Kent Konseyi’nin iş birliğinde gönüllülüğün değerini vurgulamak ve iyiliğin yayılan gücünü anmak amacıyla yaklaşık 300 gönüllü kadın bir araya geldi. Programda, gönüllülüğün her alanda yapılması gerektiğini ifade eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Caretta carettalar veya fok balıkları için kutuplara gitmeye çalışanlar ve maalesef sokak hayvanları için kendini yerden yere atanların Filistin'de, Irak'ta Suriye'de 2 milyon insan öldürülürken hiçbir şey yapmamaları, Gazze’de insanlık dramı işlenirken ses çıkartmamaları, bulundukları makamlardan ve kürsülerden insan olarak bir refleksle sadece tavrını ortaya koymaktan bile aciz olan insanlarla aynı kategoride olmaktan utanç duyuyorum. Gönüllülüğü her noktada yapacağız, insanın en büyük hakkı yaşama hakkının elinden alınmasının hep birlikte karşısında olacağız” şeklinde konuştu.

“GÖNÜLLÜLÜĞÜ HER NOKTADA YAPACAĞIZ”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı şunları ifade etti:

“Başkaları için çalışabilmek insana özgüdür, evrensel değerdir. Evrensel değerler doğrultusunda bir arada bulunmak lazım. Bunu çifte standart yapanların yüzüne vurmak lazım. Liberalizmle beraber dünyada haykırarak her yere evrensel değerleri pompalamaya çalışan gönüllülükle başka insanlara ve çevreye ve hayvanlara saygı duyduğunu ifade eden başta liberalizm olmak üzere birçok felsefenin bugün Filistin meselesinde çöktüğünü görüyoruz. Caretta carettalar veya fok balıkları için kutuplara gitmeye çalışanlar ve maalesef sokak hayvanları için kendini yerden yere atanların Filistin'de, Irak'ta Suriye'de 2 milyon insan öldürülürken hiçbir şey yapmamaları, Gazze’de insanlık dramı işlenirken ses çıkartmamaları, bulundukları makamlardan ve kürsülerden insan olarak bir refleksle sadece tavrını ortaya koymaktan bile aciz olan insanlarla aynı kategoride olmaktan utanç duyuyorum. Gönüllülüğü her noktada yapacağız, insanın en büyük hakkı yaşama hakkının elinden alınmasının hep birlikte karşısında olacağız.” diye konuştu.


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Tuzla şadi yazıcı
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