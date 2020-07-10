Dr. Ümit Çelik: Koronavirüsü dünyada ilk defa 3 boyutlu olarak görüntüledik

Fırat Üniversitesi Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Ümit Çelik, küresel tehdit olmaya devam eden koronavirüsü hem izole ettiklerini hem de yerli üretim olan atomik kuvvet mikroskobu ile 3 boyutlu olarak görüntülediklerini söyledi.

3 boyutlu görüntülenmenin özellikle aşı çalışmalarında büyük yardımı olacağını ifade eden Dr. Çelik, "Koronavirüse karşı bilimsel açıdan nasıl bir katkıda bulunabiliriz diye düşünüyorduk. Fırat Üniversitesi'nde yürütülen çalışmalar ile koronavirüs hem izole edildi hem de 3 boyut olarak yerli üretim olan atomik kuvvet mikroskobu kullanılarak görüntülendi. Mikroskop ODTÜ'de Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı ve aynı zamanda hocam Prof. Dr. Ahmet Oral tarafından SANTEZ ve TÜBİTAK projeleri ile geliştirildi.



Geliştirilme aşamalarında ben de aktif olarak yer aldım. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarımda biyomolekülleri kendi ortamlarında görüntülenebilmesine olanak sağlayan atomik kuvvet mikroskobunu geliştirdim. Bu tecrübeyi koronavirüsü görüntülemek için kullanmak istedik ancak virüse ulaşmamız zor oldu. Görüntüleyebilmek için ilk aşamada virüsün izole edilmiş olması ve BSL 3 sınıfı yüksek güvenlikli laboratuvarlar gerekiyor. Sonrasında Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ ile görüştüğümde üniversitede bu virüsün izole edildiğini öğrendim. Prof. Dr. Şükrü Tonbak ve ekibi tarafından izole edilen koronavirüsü görüntülemeyi hedefledik ve bunu başardık" diye konuştu.