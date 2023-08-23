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  4. Drift cezasız kalmadı! 20 bin lira ceza, ehliyetine de 2 ay el konuldu

Drift cezasız kalmadı! 20 bin lira ceza, ehliyetine de 2 ay el konuldu

23.08.2023 20:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da bir iş yerinin önünde drift yapan sürücüye 20 bin 342 TL idari para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, otomobili de aynı süre kadar trafikten men edildi. Sürücünün drift yaptığı anlar ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Drift cezasız kalmadı! 20 bin lira ceza, ehliyetine de 2 ay el konuldu

Olay, dün sabah saat 10.40 sıralarında Gölbağı Mahallesinde yaşandı. Sürücü Ö.F.Ş., otomobiliyle bir iş yerinin önünde drift yapmaya başladı. Üç tur kendi etrafında dönen otomobil daha sonra mahalleden ayrıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Plakası belirlenen otomobilin sürücüsü polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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20 BİN 342 TL CEZA KESİLDİ

Sürücü Ö.F.Ş.’ye 20 bin 342 TL idari para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine iki ay süreyle el konulurken otomobili de iki ay trafikten men edildi. Sürücü Ö.F.Ş. hakkında ‘trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek’ suçundan da adli işlem başlatıldı. Sürücünün drift attığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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Bartın Drift

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