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Drift yapan ehliyetsiz ve alkollü sürücüye 10 bin 302 lira ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 22:54 | Son Güncelleme

BİLECİK'te otomobiliyle dirft yaparken yakalanan ve alkollü olduğu belirlenen sürücüye toplam 10 bin 302 lira para cezası verildi.

Drift yapan ehliyetsiz ve alkollü sürücüye 10 bin 302 lira ceza

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)- BİLECİK'te otomobiliyle dirft yaparken yakalanan ve alkollü olduğu belirlenen sürücüye toplam 10 bin 302 lira para cezası verildi.
Hürriyet Mahallesi'nde vatandaşlar bir otomobil sürücünün drift yaptığını ve tehlikeli araç kullandığını görünce polise ihbarda bulundu. Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan otomobil sürücüsünün yapılan kontrolünde 0,65 promil alkollü olduğunu ve daha önce yine alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğunu belirlendi. Ekipler, adı açıklanmayan sürücüye drift yapmaktan, sürücü belgesi daha önce elinden alınmasına rağmen araç kullanmaktan ve alkollü araç kullanmak suçlarından toplam 10 bin 302 lira para cezası kesti. Otomobil ise 2 ay süreyle trafikten men edildi.

FOTOĞRAFLI

Drift yapan ehliyetsiz ve alkollü sürücüye 10 bin 302 lira cezaDrift yapan ehliyetsiz ve alkollü sürücüye 10 bin 302 lira ceza

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