"Drift" yapan sürücü yakalandı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de "drift" yaparak trafikteki araçları tehlikeye düşürdüğü öne sürülen sürücüye 5 bin 118 lira para cezası verildi.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, önceki gün Kadıköy'de 41 YS 207 plakalı otomobiliyle kontrolsüz ve süratli biçimde şerit değiştirerek trafiği tehlikeye düşürdüğü öne sürülen B.Ü'yü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri yakaladı.

"Kara, deniz veya demir yolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare etmek" suçundan hakkında adli işlem yapılmak üzere Kadıköy İskele Polis Merkezi'ne teslim edilen sürücünün ehliyetine de 2 ay süre ile el konuldu.

B.Ü'ye "herhangi bir zorunluluk olmaksızın kara yollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freni çekilmek suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi" maddesi gereği 5 bin 10 lira, "trafik işaret ve levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak" maddesi gereği de 108 lira para cezası uygulandı.

Öte yandan, sürücünün kullandığı 41 YS 207 plakalı otomobilin de 2 ay süreyle trafikten men edildiği bildirildi.

