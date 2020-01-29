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Drone eğitimi için Belçika'dan geldiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 16:58 | Son Güncelleme

BELÇİKA'dan geleceğin mesleği olarak gösterilen drone pilotluğunu öğrenmek amacıyla Muğla'nın Fethiye ilçesine gelen bir grup, eğitimlerini tamamlayarak sertifika aldı.  Boğaziçi İnovasyon Eğitim ve Teknoloji Derneği ile Belçika Türk Spor ve Kültür Federasyonu'nun ortaklaşa hazırladığı 'Avrupa Birliği Erasmus Projesi' kapsamında, drone pilotluğunu öğrenmek için 20 kişilik bir grup, Fethiye'ye geldi.

BELÇİKA'dan geleceğin mesleği olarak gösterilen drone pilotluğunu öğrenmek amacıyla Muğla'nın Fethiye ilçesine gelen bir grup, eğitimlerini tamamlayarak sertifika aldı.
Boğaziçi İnovasyon Eğitim ve Teknoloji Derneği ile Belçika Türk Spor ve Kültür Federasyonu'nun ortaklaşa hazırladığı 'Avrupa Birliği Erasmus Projesi' kapsamında, drone pilotluğunu öğrenmek için 20 kişilik bir grup, Fethiye'ye geldi. Maiden Flight Tech Havacılık'ın deneyimli pilotları tarafından 10 gün boyunca verilen eğitimlere; Belçika'dan futbolcular ve yöneticilerin yanı sıra Fethiye Sevgi Evleri Erkek Yetiştirme Yurdu'ndan 10 çocuk da ayrıca katıldı. Uygulamalı eğitimlerde, Fethiye'nin turistik yerleri olan Ölüdeniz Kumburnu, Karaot Plajları, Kelebekler Vadisi, Fethiye İlçe Merkezi gibi birçok değişik noktasında drone uçuşları gerçekleştirildi.
Proje hakkında bilgi veren eğitim veren firmanın yönetim kurulu başkanı Vedat Güneş, "Fethiye'nin birçok noktasında eğitimler gerçekleştirildi. Kendilerine sertifikalarını takdim ettik" dedi. Belçika'dan gelenlerden Aldulbaki Altuntaş, "Güzel bir eğitimdi. Hem tatil yaptık hem de ticari bir eğitim almış olduk. Belçika'da bu drone pilotluğu ilerlemiş durumda. Birçok programda, etkinlikte kullanılıyor. Bende kullanmayı planlıyorum" dedi. Belçika Türk Spor ve Kültür Federasyonu Başkanı Nedim Koçarslan ise, 20 kişilik bir kafileyle kentte geldiğini belirterek, "Gençler gerçekten drone eğitimine çok meraklıydılar. Böyle bir projeyle Fethiye'de güzel bir organizasyon gerçekleştirdik. İnanıyoruz ki Belçika'da da çok faydasını görecekler. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

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