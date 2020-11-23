Drone röntgencisi hapis cezasıyla durduruldu

İngiltere’de bir drone röntgencisi, eski kız arkadaşını ve kızın sevgilisini drone ile takip edip izlediği için özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği suçlamasıyla tutuklanıp yargılandı.

42 yaşındaki John McDermott isimli adam, drone ile eski kız arkadaşını taciz ettiği için 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

McDermott’un ayrıca eski sevgilisini drone ile takip ederek yeni erkek arkadaşının evini bulduğunu ve bu eve giderek, eski sevgilisinin erkek arkadaşına saldırdığı da vurgulanıyor.

McDermott’un eski kız arkadaşının 29 Eylül’de karakola giderek takip edildiğini ve tehdit edildiğini anlattığı da hatırlatılıyor. O günden beri ise polisin McDermott’ın faaliyetleri hakkında bilgi topladığının altı çiziliyor.

Mahkeme, McDermott’un kontrolünü kaybedecek kadar saldırgan ve tehlikeli bir ruh haline büründüğünü belirterek, “ıslah olması” için 4 ay hapis cezası çekmesi gerektiğine karar verdi.

Böylece drone’ların aslında insanların hayatlarını ve mahremiyetini tehdit eden tehlikeli araçlara dönüşebildiği de kabul edilmiş oldu. Yani, oyuncakçılarda satılan birkaç yüz liralık drone’lar, bir komşunun şikayeti ve gerekli delillerin var olması halinde, hapis cezasına kadar yol açabilecek. Kaldı ki, drone uçurma şartlarına uymayan kullanıcılar için ağır para cezaları da yasalarda yer alıyor.

Covid19 aşısı için sosyal medya hazırlığı başladı

