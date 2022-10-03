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  4. Dronu görünce sinirlendi, yaptığı hareket olay oldu! Gülümseten anlar kamerada

Dronu görünce sinirlendi, yaptığı hareket olay oldu! Gülümseten anlar kamerada

03.10.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta koyun sürüsünün dronun çıkardığı sesten ürkerek dağılması sonucu sinirlenen çobanın drona nacak fırlattığı anlar görüntülere yansıdı.

Tokat'ın Zile ilçesinde doğa fotoğrafçısı Serdal Deniz, sonbaharla birlikte yaylalardan ahırlara göçü çekmek için Boğalı yaylasına gitti. Dron ile görüntü alırken sürüyü fark eden Deniz, dronu çobanın olduğu yere yönlendirdi. Bu sırada dronun çıkardığı sesten ürken sürü sağa sola kaçıştı. Sürünün dağılmasına sinirlenen çoban ise drona nacak fırlattı. Nacak drona isabet etmeden yere düştü. Yaşanan olayın ardından Deniz, çobanın yanına giderek durumu tatlıya bağladı. Deniz, doğa manzarası çekimi yapmak isterken yaşadıklarını ifade ederek, "Çobanın yanına giderek neden çekim yaptığımı anlattım. Önce bir paniklediğini, korktuğunu söyledi. Bir anda dronu görünce zarar vereceğini sanmış. Panikle nacağı attığını söyledi. Sonra tabii olayı tatlıya bağladık oturduk. Yemek yedik. Hem kendisi için hem de bizim için hoş bir anı olarak böyle kaldı" dedi.

(İHA)

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Tokat dron
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