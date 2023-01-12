DSİ personel alımı başvurularının ayrıntıları açıklanınca adaylar, konu hakkında araştırma yapmaya başladı. Farklı pozisyonlarda 1273 personel alımı gerçekleştirilecek. Peki DSİ 1273 personel alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır? Başvur şartları neler? İşte DSİ 1273 personel alımı başvuru ekranı!

DSİ PERSONEL ALIMI BRANŞLARI

Alım yapılacak branşlar ise şu şekilde olacak; İnşaat mühendisi (296), destek personeli (222), büro personeli (221), makine mühendisi (104), harita mühendisi (89), ziraat mühendisi (79), jeoloji mühendisi (74), meteoroloji mühendisi (33), koruma ve güvenlik görevlisi (30), çevre mühendisi (19), elektrik mühendisi (19), maden mühendisi (15), orman mühendisi (15), elektrik-elektronik mühendisi (14), jeofizik mühendisi (11), bilgisayar mühendisi (11), biyosistem mühendisi (10), kimya mühendisi (8), metalurji mühendisi (3)

2023 DSİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

DSİ personel alımı başvuruları 23 Ocak 2023 tarihine kadar yapılabilir. Başvurular 'Kariyer Kapısı' üzerinden alınacak.

Adaylar, pozisyonlardan yalnızca birine başvuru yapabilecek. Şahsen başvuru alınmayacak, posta ya da diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

DSİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlara sahip olmak.

2-Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

3-Seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olmak.

4-Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak.

5- 2021-2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden geçerli bir puana sahip olmak.

6-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

7- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması gerekmektedir.

8- Herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

9- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak

