DSİ Genel Müdür Vekili Kaya: Su stresi çeken ülke konumundayız

TBMM'de küresel iklim değişikliğinin etkilerinin en aza indirilmesi, kuraklıkla mücadele ve su kaynaklarının verimli kullanılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan 'Meclis Araştırması Komisyonu', Veysel Eroğlu Başkanlığı'nda toplandı. Komisyona katılan Devlet Su İşleri Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız, DSİ faaliyetleri ve özellikle küresel iklim değişikliği ile ilgili yapılan çalışmaları anlattı.

Yıldız, kurak ve yarı kurak iklim kuşağının, suyun üzerindeki baskıyı artırdığını anlatarak, "İklim değişikliği, küresel ısınma dediğimiz kavram, suyun hidrolojik çevrimine mekânsal ve zamansal dağılımı üzerine gittikçe daha da artan bir baskı oluşturmaktadır. Yine iklim değişikliği ve su kaynakları yönetimiyle ilgili iklim, aslında birçok sektöre sağlık, enerji ve ulaştırma gibi etki eden ve bunların faaliyetlerini, planlanmasını gerektiren yine gelecekle ilgili planlamalarda etki unsuru olan bir varlık." değerlendirmesinde bulundu.

"SU STRESİ ÇEKEN ÜLKE KONUMUNDAYIZ"

Doğal afetlerin de arttığına dikkat çeken Yıldız, yıllık yağış ortalaması ile ilgili "Ülkemizde şu an 574 milimetre yıllık yağış ortalaması kullanılıyor. Su potansiyelimiz olarak yıllık toplam yağışımız 450 milyar metreküp. Kullanabilir su potansiyelimiz de 112 milyar metreküp bunun içerisinde 18 milyar metreküp yer altı suları rezervi de dâhil. Nüfusumuz 83,6 milyon olduğu hesabıyla şu an itibarıyla 1,339 metreküp kişi başına düşen su miktarıyla su stresi çeken bir ülke konumundayız. Biz şuan 112 milyar metreküpün 57,7 milyar metreküpünü kullanıyoruz." ifadelerini kullandı.

(DHA)

