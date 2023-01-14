DSİ personel alımı 2023 başvurusu nasıl yapılır, kaç kişi alınacak? Bakan Kirişçi'den beklenen açıklama geldi!

Devlet Su İşleri (DSİ) personel alımına ilişkin açıklama Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den geldi. Kamu personeli olarak çalışmak isteyen binlerce vatandaş açıklama sonrası araştırmalarına hız verdi. ' DSİ personel alımı, DSİ alım, DSİ başvuru' gibi konular internette en çok arananlar arasında bulunuyor. Peki DSİ personel alımı 2023 başvurusu nasıl yapılır, kaç kişi alınacak? Başvuru şartları nelerdir? İşte o bilgiler...

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

DSİ personel alımı başvurularının 23 Ocak 2023 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir. Adaylar başvurularını 'Kariyer Kapısı' üzerinden yapacaklar.

Açılan pozisyonlardan yalnızca birine başvuru yapabilecek olan adaylardan şahsen başvuru alınmayacak, posta ya da diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

Bakan Kirici'den bir müjde de sözleşmeli çalışanlara geldi. Kirişci yaptığı açıklamada ' Devlet Su İşleri ve Orman Genel Müdürlüğü başta olmak üzere tüm Bakanlık birimlerindeki 17 bin 438 sözleşmeli çalışanın kadroya geçirileceğini belirterek, "Orman muhafaza memurlarının teknik sınıfa dahil edilmesiyle ilgili Toç Bir-Sen ile çalışma başlatacağız" dedi.

KAÇ PERSONEL ALINACAK?

DSİ 1273 personel alımı yapacağını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Çeşitli branşlarda yapılacak olan alımlar için adaylar yalnızca bir branş başvurusu yapabilecek.

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlara sahip olmak.

2-Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

3-Seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olmak.

4-Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak.

5- 2021-2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden geçerli bir puana sahip olmak.

6-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

7- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması gerekmektedir.

8- Herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

9- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak

