HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. DSİ personel alımı 2023 başvurusu nasıl yapılır, kaç kişi alınacak? Bakan Kirişçi'den beklenen açıklama geldi!

DSİ personel alımı 2023 başvurusu nasıl yapılır, kaç kişi alınacak? Bakan Kirişçi'den beklenen açıklama geldi!

14.01.2023 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Devlet Su İşleri (DSİ) personel alımı gündemdeki yerini koruyor. DSİ personeli olmak isteyen vatandaşların gözü Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den gelecek açıklamaya çevrilmişti. Bakan Kirişci'den beklenen açıklama geldi. Peki DSİ personel alımı 2023 başvurusu nasıl yapılır, kaç kişi alınacak? İşte detaylar...

DSİ personel alımı 2023 başvurusu nasıl yapılır, kaç kişi alınacak? Bakan Kirişçi'den beklenen açıklama geldi!

Devlet Su İşleri (DSİ) personel alımına ilişkin açıklama Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den geldi. Kamu personeli olarak çalışmak isteyen binlerce vatandaş açıklama sonrası araştırmalarına hız verdi. ' DSİ personel alımı, DSİ alım, DSİ başvuru' gibi konular internette en çok arananlar arasında bulunuyor. Peki DSİ personel alımı 2023 başvurusu nasıl yapılır, kaç kişi alınacak? Başvuru şartları nelerdir? İşte o bilgiler...

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

DSİ personel alımı başvurularının 23 Ocak 2023 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir. Adaylar başvurularını 'Kariyer Kapısı' üzerinden yapacaklar.

Açılan pozisyonlardan yalnızca birine başvuru yapabilecek olan adaylardan şahsen başvuru alınmayacak, posta ya da diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

dsi-kamu-zarari-sampiyonu-632369-5

Bakan Kirici'den bir müjde de sözleşmeli çalışanlara geldi. Kirişci yaptığı açıklamada ' Devlet Su İşleri ve Orman Genel Müdürlüğü başta olmak üzere tüm Bakanlık birimlerindeki 17 bin 438 sözleşmeli çalışanın kadroya geçirileceğini belirterek, "Orman muhafaza memurlarının teknik sınıfa dahil edilmesiyle ilgili Toç Bir-Sen ile çalışma başlatacağız" dedi.

KAÇ PERSONEL ALINACAK?

DSİ 1273 personel alımı yapacağını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Çeşitli branşlarda yapılacak olan alımlar için adaylar yalnızca bir branş başvurusu yapabilecek.

0x0-1673422953979

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlara sahip olmak.

2-Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

3-Seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olmak.

4-Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak.

5- 2021-2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden geçerli bir puana sahip olmak.

6-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

7- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması gerekmektedir.

8- Herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

9- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacakİstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Skandal görüntüler sonrası İsveç'ten "tehlike" mesajı!Skandal görüntüler sonrası İsveç'ten "tehlike" mesajı!
Sadece 2'si yükseldi... O parti 1 yılda büyük düşüş yaşadı!Sadece 2'si yükseldi... O parti 1 yılda büyük düşüş yaşadı!
Anahtar Kelimeler:
Vahit Kirişci DSİ dsi personel alımı

En Çok Okunan Haberler

Sütyensiz pozuna yorum yağdı! O detay kızdırdı

Sütyensiz pozuna yorum yağdı! O detay kızdırdı

FIFA'dan Galatasaray'a transfer yasağı!

FIFA'dan Galatasaray'a transfer yasağı!

Poşet poşet doğal gaz! Tarladan eve böyle taşıyorlar

Poşet poşet doğal gaz! Tarladan eve böyle taşıyorlar

İsveçli profesörden Türk öğrenciye 'NATO' ayrımcılığı

İsveçli profesörden Türk öğrenciye 'NATO' ayrımcılığı

3 kardeş yıllarca babalarının cinsel tacizine maruz kaldı! Sosyal medyadan ifşa etti

3 kardeş yıllarca babalarının cinsel tacizine maruz kaldı! Sosyal medyadan ifşa etti

Bir partiden daha seçim kararı! 'Seçimlere tek başımıza gireceğiz'

Bir partiden daha seçim kararı! 'Seçimlere tek başımıza gireceğiz'

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Sizi âdeta filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan televizyonlar

Sizi âdeta filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan televizyonlar

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.