DSİ personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler DSİ'den gelecek açıklamada

DSİ sonuçları ne zaman açıklanacak merakla bekleniyor. Adaylar başvuru süreci geçtiğimiz günlerde tamamlanan DSİ personel alımı için gelişmeleri araştırıyorlar. Devlet Su işleri 1273 personel alacağını duyurmuştu. Adaylar gözlerini Bakanlıktan gelecek açıklamaya çevirmiş durumda. Peki DSİ personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

DSİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

DSİ personel alımı sonuçları henüz açıklanmadı. 23 Ocak'ta başvuru süreci tamamlanan alım ile ilgili henüz yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.

HANGİ BRANŞLARDA ALIM YAPILACAK?

1273 personel alımı yapacağını duyuran DSİ'nin alım yapacağı branşlar şu şekilde açıklandı:

1273 personelden 296'sı inşaat mühendisi, 222'si destek personeli, 221'i büro personeli, 104'ü makine mühendisi, 89'u harita mühendisi, 79'u ziraat mühendisi, 74'ü jeoloji mühendisi, 33'ü meteoroloji mühendisi, 30'u koruma ve güvenlik görevlisi, 19'u çevre mühendisi, 19'u elektrik mühendisi

15'i maden mühendisi, 15'i orman mühendisi, 14'ü elektrik-elektronik mühendisi, 11'i jeofizik mühendisi, 11'i bilgisayar mühendisi, 10'u biyosistem mühendisi, 8'i kimya mühendisi ve 3'ü metalurji mühendisi olarak istihdam edilecek.

