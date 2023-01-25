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DSİ personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler DSİ'den gelecek açıklamada

25.01.2023 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DSİ personel alımı sonuçları ile ilgili adaylar açıklama bekliyorlar. Kamu kuruluşu olan Devlet Su İşleri (DSİ) bünyesinde görev yapmak isteyen vatandaşlar personel alımı ne zaman yapılacak merak ediyorlar. DSİ 1273 personel alımı yapacağını duyurmuştu. DSİ personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DSİ personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler DSİ'den gelecek açıklamada

DSİ sonuçları ne zaman açıklanacak merakla bekleniyor. Adaylar başvuru süreci geçtiğimiz günlerde tamamlanan DSİ personel alımı için gelişmeleri araştırıyorlar. Devlet Su işleri 1273 personel alacağını duyurmuştu. Adaylar gözlerini Bakanlıktan gelecek açıklamaya çevirmiş durumda. Peki DSİ personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

DSİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

DSİ personel alımı sonuçları henüz açıklanmadı. 23 Ocak'ta başvuru süreci tamamlanan alım ile ilgili henüz yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.

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HANGİ BRANŞLARDA ALIM YAPILACAK?

1273 personel alımı yapacağını duyuran DSİ'nin alım yapacağı branşlar şu şekilde açıklandı:

1273 personelden 296'sı inşaat mühendisi, 222'si destek personeli, 221'i büro personeli, 104'ü makine mühendisi, 89'u harita mühendisi, 79'u ziraat mühendisi, 74'ü jeoloji mühendisi, 33'ü meteoroloji mühendisi, 30'u koruma ve güvenlik görevlisi, 19'u çevre mühendisi, 19'u elektrik mühendisi

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15'i maden mühendisi, 15'i orman mühendisi, 14'ü elektrik-elektronik mühendisi, 11'i jeofizik mühendisi, 11'i bilgisayar mühendisi, 10'u biyosistem mühendisi, 8'i kimya mühendisi ve 3'ü metalurji mühendisi olarak istihdam edilecek.

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