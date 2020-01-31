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DSO Başkanı Keçeci, 'koronavirüs'ün ekonomik değerlendirmesini yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 18:53 | Son Güncelleme

 DENİZLİ Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, Çin'deki 'koronavirüs' krizinin Türk üreticileri ve ihracatçıları açısından da fırsat olabileceğini belirterek, "İkmalini Çin'den yapmakta olan ülkeler, almak zorunda kalacakları ürünleri tedarik etmek için en kısa ve en bilinen pazar olarak ülkemizi seçeceklerdir.

DSO Başkanı Keçeci, 'koronavirüs'ün ekonomik değerlendirmesini yaptı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, Çin'deki 'koronavirüs' krizinin Türk üreticileri ve ihracatçıları açısından da fırsat olabileceğini belirterek, "İkmalini Çin'den yapmakta olan ülkeler, almak zorunda kalacakları ürünleri tedarik etmek için en kısa ve en bilinen pazar olarak ülkemizi seçeceklerdir. Bu nedenle, bu fırsatı iyi değerlendirerek pazarlama hizmetlerimizi, bu zamanlarda daha da aktif hale getirmek, yeni iş birliklerine yol açabilir. İhtiyacımız olan siparişleri ve ilişkileri bu süreçte değerlendirebiliriz" dedi.
DSO Başkanı Müjdat Keçeci, Çin'deki 'koronavirüs' salgının ekonomik anlamda değerlendirmesini yaptı. Keçeci, 'koronavirüs'ün dünyayı etkisi altına aldığını belirterek, "Virüs, küresel ekonomiyi adeta sarsıyor. Bu konuda herkesin yakından takip ettiği gibi Çin abluka altına girdi. Tüm dünya devletleri, ülkelerinin vatandaşlarını özel olarak gönderdikleri uçaklarla ülkelerine geri getiriyor. Çin'de düzenlenmiş olan tüm fuarlar iptal ediliyor ve böylece ekonomisi neredeyse durma noktasına gelmiş bulunuyor. Uluslararası medyadan da takip ettiğimiz üzere, teknoloji şirketleri evden çalışıyor, otomotiv şirketleri üretimini durduruyor. Perakende zincirleri mağazalarını kapatıyor. En önemlisi Türk Hava Yolları da dahil şirketler uçuşları iptal ediyor" dedi.
Yaşanan salgının ardından ticari anlamda da ilginç gelişmeler yaşandığını ifade eden Keçeci, "Çin kaynaklı ham maddeler ve kimyasalların fiyatları neredeyse yarı fiyatına satılmaya başladı. Çin'in dünyadan satın almayı taahhüt ettiği ürünlerin Çin şirketleri tarafından iptalleri yaşanmaya başladı. Metal sektörlerinde bu nedenle önemli fiyat düşüşleri söz konusu" diye konuştu. Çin'deki virüs krizinin Türk üreticileri ve ihracatçıları açısından da bir fırsat olabileceğini belirten Keçeci, "İkmalini Çin'den yapmakta olan ülkeler almak zorunda kalacakları ürünleri tedarik etmek için en kısa ve en bilinen pazar olarak ülkemizi seçeceklerdir. Bu nedenle, bu fırsatı iyi değerlendirerek pazarlama hizmetlerimizi bu zamanlarda daha da aktif hale getirmek, yeni iş birliklerine yol açabilir. İhtiyacımız olan siparişleri ve ilişkileri bu süreçte değerlendirebiliriz" dedi.

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