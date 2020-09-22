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DSÖ: Çin, Rusya ve ABD, Kovid-19 aşı programına katılmadı

DÜNYA HABERLERİ  | 22.09.2020 19:37 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) eşgüdümünde yürütülen Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) Çin, Rusya ve ABD'nin henüz imza atmadığı belirtildi.

DSÖ: Çin, Rusya ve ABD, Kovid-19 aşı programına katılmadı

Aralarında Avrupa Birliği ülkelerinin de bulunduğu 64 yüksek gelirli ülke şimdiye kadar COVAX programına katıldı. Toplamda ise 156 ülke programa dahil oldu.

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, COVAX programına ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı.

Sözcü Harris, dünya genelinde ülkelerin üçte ikisinin COVAX'a katıldığını belirterek, Çin, Rusya ve ABD'nin henüz DSÖ'nün programına imza atmadığını aktardı.

Pek çok ülkeyle görüşmelerin devam ettiğini belirten Harris, gelecek günlerde daha fazla ülkenin bu programa katılacağını kaydetti.

Harris, hangi ülkelerle görüşmelerin devam ettiğini ise belirtmedi.

"AŞI GÜVENLİ DEĞİLSE ONAY VERMEYECEĞİZ"

Harris, dünya genelinde Kovid-19 aşısı konusunda endişeler olduğuna dikkati çekerek, "Kesinlikle güvenli olduğu kanıtlanana kadar hiçbir aşıyı onaylamayacağız veya doğrulamayacağız. Aşının, etkili olmasının yanı sıra en yüksek güvenlik standartlarını da geçmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

DSÖ'nün pandemiye karşı "dayanışma" çağrısını yineleyen Harris, "Bu salgını bitirmek için hepimizin bir araya gelmesi gerekiyor." diye konuştu.

TÜRKİYE, COVAX PROGRAMINA KATILMA NİYETİNİ DSÖ'YE BİLDİRDİ

Öte yandan, AA muhabirin edindiği bilgiye göre, Türkiye de COVAX programına katılma niyetini DSÖ'ye bildirdi. Türkiye ile 38 ülkenin daha işlemlerin ardından programa imza atacağı öğrenildi.

DSÖ eş güdümünde yürütülen COVAX programı, potansiyel Kovid-19 aşısını geliştirmek, üretmek ve tüm ülkelere adil şekilde dağıtmayı hedefleyen küresel girişim olarak kabul ediliyor. (AA)

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