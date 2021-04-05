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DSÖ, Covid-19’un insanlardan hayvanlara bulaşma ihtimalini doğruladı

05.04.2021 19:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Rusya Temsilcisi Melita Vujnovic, Covid-19’un insanlardan hayvanlara bulaşma ihtimalinin olduğunu belirterek, virüsün diğer hayvan türleri üzerindeki etkilerinin DSÖ tarafından araştırıldığını kaydetti.

DSÖ, Covid-19’un insanlardan hayvanlara bulaşma ihtimalini doğruladı

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında dünya genelinde aşılama kampanyaları hız kesmeden devam ederken, Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) Covid-19’un insanlar ve hayvanlar arasında nasıl yayıldığı konusunda açıklama geldi.

DSÖ’nün Rusya Temsilcisi Melita Vujnovic yaptığı açıklamada, Covid-19’un insanlardan kedilere, köpeklere, vizonlara, rakun köpeklerine, aslanlara ve kaplanlara bulaşabildiğini ifade etti.

"HAYVANA BULALMA BULGULARI BULUNUYOR"

DSÖ’nün Covid-19’un diğer hayvanlar üzerindeki etkilerini araştırdığını aktaran Vujnovic, "Covid-19 esas olarak insandan insana bulaşma yoluyla yayılıyor, fakat Covid-19 zoonotik bir virüs olması nedeniyle insandan hayvana bulaşma bulguları bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Ara taşıyıcının henüz tanımlanmadığını belirten Vujnovic, "Aralarında vizon, köpek, evcil kedi, aslan, kaplan ve rakun köpeklerinin de bulunduğu enfekte insanlarla temas eden birkaç hayvanın Covid-19 testlerinde pozitif sonuç tespit edildi. Virüsün diğer hayvan türleri üzerindeki etkisini inceleme süreci ise devam etmektedir" dedi.

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"COVID-19 HASTALARI HAYVANLARLA TEMASI SINIRLAMALI"

Covid-19 testlerinde pozitif sonuç alan kişilere evcil hayvanlarla temasını sınırlamaları tavsiyesinde bulunan Vujnovic, "Şu anda Covid-19 hastalarının ve risk altındaki kişilerin evcil ve diğer hayvanlarla temaslarını sınırlamaları öneriliyor. Covid-19, insan ve hayvan popülasyonları arasında hareket ettikçe virüsün genetik modifikasyonları meydana gelebilir ve bu değişiklikler insanları enfekte eden hastalık için potansiyel sonuçlara yol açabilir" dedi.

Vujnovic ayrıca, diğer potansiyel hayvan rezervuarlarını tespit etmek ve gelecekteki salgınlardan kaçınmak için hangi hayvanların virüse en duyarlı olduğunu anlamanın önemli olduğuna dikkat çekti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) WHO Dünya Sağlık Örgütü Rusya

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