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  4. DSÖ’den AstraZeneca’nın aşısına acil kullanım onayı

DSÖ’den AstraZeneca’nın aşısına acil kullanım onayı

16.02.2021 13:49 | Son Güncelleme:
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DSÖ’den AstraZeneca’nın aşısına acil kullanım onayı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), AstraZeneca’nın koronavirüs aşısının acil kullanımına onay verildiğini duyurdu.

DSÖ’den yapılan açıklamada, AstraZeneca/Oxford tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının 2 verisyonuna acil kullanım onayı verildiğini duyuruldu.

Aşıların, Güney Kore’deki AstraZeneca-SKBio ve Hindistan’daki Serum Enstitüsü tarafından üretileceği ifade edildi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise yaptığı açıklamada, “Şu an DSÖ tarafından acil kullanım için listelenmiş 3 Covid-19 aşısına sahibiz ve hızlı dağıtım için tüm parçalar yerinde ancak yine de üretimi artırmamız gerekiyor” dedi.

DSÖ daha önce Pfizer/BioNTech koronavirüs aşısını acil kullanım için listelemişti.

DSÖ’den AstraZeneca’nın aşısına acil kullanım onayı

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