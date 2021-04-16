DSÖ'den korkutan açıklama: 2 ayda 2 kart arttı!

Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan koronavirüs, aradan geçen yaklaşık 1.5 yıllık sürede etkisini kaybetmek bir yana dursun hızını daha da artırıyor.

Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyonu geçerken, ortaya çıkan mutasyonlar mücadeledeki denklemleri değiştiriyor. Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyet gösteren Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) salgınla ilgili kritik açıklamalar geldi. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüsünde haftalık vaka sayılarının dünya genelinde son iki ayda patlama yaparak ikiye katlandığını söyledi.

ARTIŞ HIZI ÇOK KESKİN

Asya-Pasifik bölgesi ve Papua Yeni Gine’yi merkez alan bir bilgilendirme toplantısında konuşan Ghebreyesus, “Vakalar ve ölümler endişe verici oranlarla artmaya devam ediyor. Papua Yeni Gine’de salgın çok daha kötü bir hal alma potansiyeli taşıyor. Daha fazla Covid-19 aşısının ülkeye gelmesi şart. Rakamlar birçok ülkeye göre daha düşük olabilir ancak artış hızı oldukça keskin” dedi.

Ghebreyesus, ülkede şu ana dek 9 bin 300 koronavirüs vakası ve 82 ölümün kayıtlara geçtiğini söyledi. DSÖ Direktörü, ülkeye Avustralya, ABD ve Almanya’dan olmak üzere üç acil yardım ekibinin geldiğini aktardı.