DSÖ'den koronavirüs aşısı ve ilacı açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsviçre'nin Cenevre kentindeki DSÖ merkezinde, video konferans yoluyla basın toplantısı düzenledi.

Toplantıya, Kosta Rika Devlet Başkanı Carlos Alvarado Quesada ve Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera da katılarak DSÖ ile birlikte bugün başlattıkları yeni inisiyatif hakkında bilgi verdi.

Quesada, Kovid-19'un dünyanın dört bir yanındaki insanlara aynı şekilde saldırdığını belirtti.

Kosta Rika Devlet Başkanı, plana göre, Kovid-19 için geliştirilecek aşı ve ilaçlara tüm dünyanın ortak erişim sağlayacağı ortak bir havuz oluşturulmasının hedeflendiğini aktardı.

Şili Devlet Başkanı Pinera ise salgının gelişmekte olan ülkeler için orantısız bir yük olabileceğine işaret etti.

Ghebreyesus da ülkeleri ve şirketleri, 18 Mayıs'ta Cenevre'de başlayacak 73. Dünya Sağlık Asamblesi'nde bu öneriyi destekleme çağrısı yaptı.

Liderlerin yeni bir küresel erişim politikası geliştirmek için bir araya gelmeleri gerektiğini dile getiren Ghebreyesus, "Bilim insanları Kovid-19 aşısı ve ilaçları için son hızda çalışıyor." dedi.