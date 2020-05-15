HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. DSÖ'den koronavirüs aşısı ve ilacı açıklaması

DSÖ'den koronavirüs aşısı ve ilacı açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 15.05.2020 21:57 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için bilim insanlarının aşı, ilaç ve diğer teknolojileri geliştirmek adına "son hızda" çalıştığını belirttti.

DSÖ'den koronavirüs aşısı ve ilacı açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsviçre'nin Cenevre kentindeki DSÖ merkezinde, video konferans yoluyla basın toplantısı düzenledi.

Toplantıya, Kosta Rika Devlet Başkanı Carlos Alvarado Quesada ve Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera da katılarak DSÖ ile birlikte bugün başlattıkları yeni inisiyatif hakkında bilgi verdi.

Quesada, Kovid-19'un dünyanın dört bir yanındaki insanlara aynı şekilde saldırdığını belirtti.

Kosta Rika Devlet Başkanı, plana göre, Kovid-19 için geliştirilecek aşı ve ilaçlara tüm dünyanın ortak erişim sağlayacağı ortak bir havuz oluşturulmasının hedeflendiğini aktardı.

Şili Devlet Başkanı Pinera ise salgının gelişmekte olan ülkeler için orantısız bir yük olabileceğine işaret etti.

Ghebreyesus da ülkeleri ve şirketleri, 18 Mayıs'ta Cenevre'de başlayacak 73. Dünya Sağlık Asamblesi'nde bu öneriyi destekleme çağrısı yaptı.

Liderlerin yeni bir küresel erişim politikası geliştirmek için bir araya gelmeleri gerektiğini dile getiren Ghebreyesus, "Bilim insanları Kovid-19 aşısı ve ilaçları için son hızda çalışıyor." dedi.

Ghebreyesus, bununla birlikte, en kısa zamanda "güvenli, etkili ve uygun fiyatlı" tedavi yöntemlerinin ortaya çıkması için hükümetler ve özel sektör arasında dayanışma sağlanmasının şart olduğunu vurguladı.

"AŞI VE İLAÇLARIN EŞİT DAĞITIMI VURGUSU"

Üretilecek ilaç ve aşıların küresel olarak eşit dağılması gerektiğine vurgu yapan Ghebreyesus, geleneksel pazar modellerinin, tüm dünyayı kapsayacak ölçekte eşit dağıtımı sağlamayacağı uyarısında bulundu.

DSÖ'nün en üst düzey karar alma organı olan Dünya Sağlık Asamblesi, tarihinde ilk kez video konferans yöntemiyle bu yıl 73. kez gerçekleştirilecek.

İki gün sürecek asamblede DSÖ'ye üye 194 ülkeden temsilcilerin önemli kararlara imza atması bekleniyor.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dikkat çeken korona önlemi! Kabe'den önce bu kabine giriyorlar Dikkat çeken korona önlemi! Kabe'den önce bu kabine giriyorlar
Şoke eden gelişme! Brezilya'da Sağlık Bakanı kriziŞoke eden gelişme! Brezilya'da Sağlık Bakanı krizi
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Denetim yapılacak

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Denetim yapılacak

Bir ilimiz diken üstünde! 3 berberin testi pozitif çıktı

Bir ilimiz diken üstünde! 3 berberin testi pozitif çıktı

Türkiye'de koronavirüsten 48 can kaybı daha

Türkiye'de koronavirüsten 48 can kaybı daha

Emniyet müdüründen HDP'li vekile: Propaganda yapma

Emniyet müdüründen HDP'li vekile: Propaganda yapma

Boşanmanın ardından Sarıgül'le poz olay oldu

Boşanmanın ardından Sarıgül'le poz olay oldu

İşte yıl sonu dolar beklentisi

İşte yıl sonu dolar beklentisi

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

İngiltere ekrana kilitlendi! Boris Johnson'dan önemli açıklamalar

İngiltere ekrana kilitlendi! Boris Johnson'dan önemli açıklamalar

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

300 milyon insanı öldüren salgını örnek gösterdi ve 'Aşı için sabırlı olunmalı' dedi

300 milyon insanı öldüren salgını örnek gösterdi ve 'Aşı için sabırlı olunmalı' dedi

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün kaynağını açıkladı!

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün kaynağını açıkladı!

Diğer Haberler
ABD ordusuna ait F-22 savaş uçağı düştü

ABD'nin en pahalı uçağı düştü!

Maske takarken sakın bunu yapmayın! Çin'de maskeyle koşan adamın akciğeri patladı

Maske takarken sakın bunu yapmayın! Akciğeri patladı

Brezilya'da Sağlık Bakanı krizi! Koronavirüs sürecinde ikinci ayrılık

Şoke eden gelişme! Brezilya'da Sağlık Bakanı krizi

Trump: Yıl sonuna kadar elimizde bir aşı olacağını düşünüyoruz

Trump'tan aşı açıklaması! Yeni projeyi duyurdu

Fransa'da ilk kez bir çocuk öldü! Koronadan sonra yeni bela Kawasaki

Koronadan sonra yeni bela Kawasaki! Korkulan oldu

Dünya Sağlık Örgütü tarih verip uyardı: Avrupa ikinci dalgaya hazır olsun

DSÖ tarih verip uyardı: Avrupa ikinci dalgaya hazır olsun

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.