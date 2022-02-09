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DSÖ'den koronavirüs pandemisiyle ilgili açıklama! 'Bu yıl bitebilir'

09.02.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs pandemisinin bu yıl içinde küresel acil durum olmaktan çıkabileceği açıklamasında bulundu. DSÖ yaptığı açıklamada geçen yıl duyurduğu 23 milyar ABD doları yardım talebini yineledi.

DSÖ'den koronavirüs pandemisiyle ilgili açıklama! 'Bu yıl bitebilir'

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Yüksek gelirli ülkeler ACT-A girişimine adil oranda katkı yaparsa bu ortaklık orta ve düşük gelirli ülkelerdeki aşı, test ve ilaç eksikliğini kapatmaya yardımcı olacaktır." dedi. Açıklamasının devamında Ghebreyesus "Bu araçlar dünyada adil olarak dağıtılırsa Kovid-19'u bu yıl içinde küresel acil durum olmaktan çıkarabiliriz" diye konuştu.

'SALGINDAN BU YANA 4.7 MİLYAR TEST YAPILDI'

DSÖ'nün sitesinde yayımlanan yazılı açıklamada, Kovid-19 ile Mücadele Araçlarına Erişimi Hızlandırma (ACT-A) inisiyatifinin yenilenmiş stratejisi ve bütçe planlamasına dair bilgi verildi.

Dünya nüfusunun önemli bir bölümünün hala Kovid-19'un aşı, test ve tedavi ekipmanlarına ulaşamadığı belirtilirken "Salgının başlamasından bu yana dünyada 4,7 milyar Kovid-19 testi yapıldı. Düşük gelirli ülkelerde ise bu ülkelerin nüfusunun sadece yüzde 0,4'ünü oluşturan 22 milyon test yapıldı." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca düşük gelirli ülkelerdeki toplam nüfusun sadece yüzde 10'unun Kovid-19 aşısı yaptırabildiği kaydedildi.

AŞI EŞİTSİZLİĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Aşı ve diğer Kovid-19 ile mücadele araçlarına erişimdeki eşitsizliğin, virüs nedeniyle can kayıplarına neden olmanın yanı sıra Kovid-19'un yeni ve daha tehlikeli varyantlarının çıkması riskine yol açtığı da vurgulandı.

Salgınla mücadelede yüksek ve düşük gelirli ülkeler arasındaki maddi finansman boşluğunu Eylül 2022'ye kadar kapatmak için gelişmiş ülkelerden 16,8 milyar dolar talep edildi.

Orta gelirli ülkelerin ise ACT-A'nın talep ettiği toplam 23 milyar dolarlık yardımın 6,5 milyarını kendi kendilerini finanse ederek sağlamasının hedeflendiği belirtildi.

İstenilen para toplanırsa kısa vadede 600 milyon dozluk bir Pandemi Aşı Havuzu oluşturularak dünya ülkelerinin bu yılın ortasına kadar nüfuslarının yüzde 70'ini aşılama hedeflerine katkı sağlanacağı ve bunun yanı sıra 700 milyon Kovid-19 testi, 433 milyon metreküp oksijen, 1,7 milyon koruyucu elbise ve 120 milyon Kovid-19 hastasının tedavisi için gerekli diğer ekipmanların temin edilebileceği kaydedildi.

KOROVİRÜSÜN KÜRESEL ACİL DURUMU BU YIL BİTEBİLİR

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19'un Omicron varyantının yayılmasının, virüsle mücadele araçlarına ulaşım ihtiyacını çok daha acil hale getirdiğini vurgulayarak "Yüksek gelirli ülkeler ACT-A girişimine adil oranda katkı yaparsa bu ortaklık orta ve düşük gelirli ülkelerdeki aşı, test ve ilaç eksikliğini kapatmaya yardımcı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, "Bilim sayesinde dünya Kovid-19 ile mücadele araçlarına erişme imkanı buldu. Bu araçlar dünyada adil olarak dağıtılırsa Kovid-19'u bu yıl içinde küresel acil durum olmaktan çıkarabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

ACT-A girişimi, salgınla mücadelede küresel eşitliğin sağlanması için yardım çağrısını Ekim 2021'de başlatmıştı.

Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) WHO Dünya Sağlık Örgütü
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